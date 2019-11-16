LIVE: Азербайджан не может ответить Уэльсу

16 Ноября 2019 22:20

На azerisport.com проходит текстовый livescore матча группы E отборочного этапа ЕВРО-2020 между сборными Азербайджана и Уэльса по футболу.

АЗЕРБАЙДЖАН – УЭЛЬС - 0:2 (Идет второй тайм)

Мур, 10 (0:1), Уилсон, 34 (0:2)



Баку, стадион «Бакселл Арена». Главный судья – Дениз Айтекин (Германия).

Азербайджан: Эмиль Балаев, Гара Гараев (к), Бахлул Мустафазаде, Шахрияр Рагимов, Бадави Гусейнов, Араз Абдуллаев (Агабала Рамазанов, 64), Ричард Алмейда, Антон Кривоцюк (Тамкин Халилзаде, 46), Павел Пашаев, Дмитрий Назаров, Рамиль Шейдаев.

Уэльс: Уэйн Хеннесси, Бен Дэвис, Крис Мефам, Гарри Уилсон, Гарет Бэйл (к) (Аарон Рэмзи, 60), Киффер Мур, Коннор Робертс, Том Локайер, Итан Ампаду, Джо Моррелл, Дэниэл Джеймс.

Предупреждение: Ампаду, Назаров.



64' ЗАМЕНА . Агабала Рамазанов вместо Абдуллаева.

62' Мур бьет с линии штрафной, мяч попадает в Гусейнов и откатывается на угловой, который ни к чему не привел.

60' ЗАМЕНА . Аарон Рэмзи вместо Бэйла.

57' Гараев очень неудачно играет перед штрафной, теряя мяч, Уилсон вышел на ударную позицию, пробил, но Балаев на высоте - перевел на угловой.

55' Наши ребята, конечно, очень стараются, но больше, чем на создание начального этапа серьезной угрозы, их попросту не хватает. Хеннесси до сих пор всего раз пришлось серьезно поработать.

51' Мяч в третий раз залетает в сетку наших ворот, однако мгновением ранее на Балаеве был фол, и судья это зафиксировал.

49' Резво начали наши вторую половину.

46' Спустя тайм Юрчевич вспомнил, что два защитника на одном левом фланге - это не самая лучшая идея. Что ж... Лучше поздно, чем никогда. Хотя Халилзаде тоже защитник, но, в отличие от Рагимова и тем более Кривоцюка может играть в атаке и более эффективен впереди.

46' ЗАМЕНА . Тамкин Халилзаде вместо Рагимова.

46' Второй тайм начался.

45+1' Первый тайм закончен.

44' Снова Джеймс бьет с той же позиции, что ранее в голевом эпизоде, но на сей раз очень неточно.

42' Шейдаев прорвался сквозь троих валлийцев в штрафной прямо к воротам и пробил: удар блокировали, а на добивание подоспел Рагимов, но и его блокировали.

41' Подача с углового, Мустафазаде замыкает, но удар получился слабым и неопасным.

40' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Назаров.

40' Назаров наносит удар, мяч блокирован. Судья показывает, что угловой, однако Дима яро настаивает, что соперник подыграл рукой.

34' ГОЛ. Джеймс мощно пробил с острого угла штрафной, но угодил в крестовину ворот, однако на добивании первым оказался Уилсон, не промахнувшись по уже незащищенным воротам - 0:2.

32' И снова Балаев действует отменно: вовремя выходит на мяч, накрывая опасный удар Мура.

31' Робертс амбициозно пробил внешней стороной ноги метров с 35-и. Эмиль зафиксировал мяч с двух попыток.

28' Снова Мур бьет головой, на этот раз после передачи Бэйла с игры. Балаев на месте.

27' Быстрый ответ от наших: Абдуллаев получил мяч на фланге, немного сместился в центр и пробил с линии штрафной. Не опасно, кипер начеку.

27' Долговязый Мур пытался вновь пробить головой после подачи с углового, однако в этот раз получилась своего рода скидка вратарю.

26' Первый серьезный удар по воротам гостей: Гараев на замахе ушел от опеки и пробил метров с 22-х. Мимо ворот мяч пролетел.

22' После гола гости сбавили обороты, а наши пытаются что-то придумать впереди.

16' К слову, интересно, что номинальный левый защитник Рагимов играет на фланге полузащиты. Но при обороне отходит назад.

15' За последние две минуты Рагимов во второй раз попадает в офсайд в штрафной Уэльса.

14' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Ампаду.

13' Наши пошли сразу вперед и сумели создать некоторый намек на опасность. Но до ударов по воротам дело не дошло.

10' ГОЛ. Подача с углового, Мур замыкает ее точным попаданием - 0:1.

10' Моррелл классно бьет издали, Балаев так же классно отбивает в прыжке из "девятки".

7' Бэйл сумел оторваться от опеки на фланге и сделал опасны прострел в штрафную, где в итоге мяч оказался у Мура, но его удар, к нашему счастью, оказался не очень опасным. Балаев зафиксировал мяч.

2' Гости сразу же приступили к атакам.

1' Матч начался.



20:55 Команды вышли на поле.

20:46 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня команду Николы Юрчевича ждет последняя домашняя игра нынешнего отборочного цикла. "Милли" подходит к матчу с серьезными потерями, но только через приблизительно два часа мы узнаем, удастся ли хозяевам поля порадовать своих болельщиков напоследок.

Другой матч группы:

23:45 ХОРВАТИЯ – СЛОВАКИЯ

Риека, стадион «Риека». Главный судья – Клеман Тюрпен (Франция).

Ранее Азербайджан сыграл с Хорватией (1:2 в гостях, 1:1 дома), Венгрией (1:3 в гостях, 0:1 дома), Словакией (1:5 дома) и Уэльсом (1:2 в гостях).