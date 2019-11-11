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Матч Азербайджан – Лихтенштейн доверили киприотам

11 Ноября 2019 15:35
Стали известны арбитры предстоящего матча группы 2 отборочного этапа ЕВРО-2021 по футболу между молодежными сборными Азербайджана и Лихтенштейна.
Как сообщает azerisport.com, главным судьей встречи назначен Лукас Сотириу, которому будут помогать лайнсмены Караламбос Караламбус и Иоаннис Лазариу, а также четвертый рефери Кириякос Кристодолу. Бригада арбитров представляет Кипр.
Матч Азербайджан – Лихтенштейн состоится 14 ноября на стадионе «Капитал Банк Арена» в Сумгайыте и начнется в 18:00.

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КомандаИВНПМО
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