Матч Азербайджан – Лихтенштейн доверили киприотам

11 Ноября 2019 15:35

Стали известны арбитры предстоящего матча группы 2 отборочного этапа ЕВРО-2021 по футболу между молодежными сборными Азербайджана и Лихтенштейна.

Как сообщает azerisport.com, главным судьей встречи назначен Лукас Сотириу, которому будут помогать лайнсмены Караламбос Караламбус и Иоаннис Лазариу, а также четвертый рефери Кириякос Кристодолу. Бригада арбитров представляет Кипр.

Матч Азербайджан – Лихтенштейн состоится 14 ноября на стадионе «Капитал Банк Арена» в Сумгайыте и начнется в 18:00.