LIVE: Карабах пытается во второй раз забить АПОЭЛ

7 Ноября 2019 23:27

На azerisport.com проходит текстовый livescore матча 4-го тура группы A Лиги Европы по футболу между кипрским АПОЭЛ и азербайджанским «Карабахом».

АПОЭЛ (Кипр) – КАРАБАХ (Азербайджан) - 1:1 (Идет второй тайм)

Медведев, 10 (0:1), Соуза, 59 (1:1)



Никосия, стадионе ГСП. Главный судья – Мануэль Шюттенгрубер (Австрия).

АПОЭЛ: Вид Белец, Саввас Генцоглу (Роман Безьяк, 60), Лукас Соуза, Линус Халлениус (Георге Эфрем, 75), Урош Матич, Андрия Павлович, Жоаозинью (Муса Аль-Тамари, 46), Праксителис Вурос, Николас Иоанну (к), Вуядин Савич, Драган Михайлович.

Карабах: Асмир Бегович, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев, Аилтон, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Мичел, Дани Кинтана (Магайе Гейе, 16), Абделла Зубир, Араз Абдуллаев.

Предупреждение: Алмейда, Соуза, Мичел.



75' ЗАМЕНА . Георге Эфрем вместо Халлениуса.

75' Контратака гостей завершился неточным выстрелом Зубира с левой.

72' Мичел второй раз за минут нарушает, и теперь уже в опасной близости от ворот. К счастью, "стандарт" оказался неопасным для нас.

71' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Мичел.

68' Халлениус бьет с линии штрафной. Мяч угодил в Бадави и улетел на угловой.

67' Карабах вновь прибрал мяч к себе и старается создавать угрозу.

62' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Соуза.

61' Неудачная передача Аилтона назад едва не приводит к еще одному голу в наши ворота. Бегович успел вовремя.

60' ЗАМЕНА . Роман Безьяк вместо Генцоглу.

59' ГОЛ. И снова, и снова Карабах сам же отдает сопернику возможность забивать... Ничему команда не учится... Соуза в одиночку остался в штрафной после подачи с углового и расстрелял владения Беговича - 1:1.

59' Второй раз подряд за две минуты игроки Карабаха не могут выбить мяч подальше, буквально даря его сопернику.

58' Карабах едва не получил горький опыт поговорки "не забиваешь ты...". К счастью, Михайлович не дотянулся до мяча после опасного прострела Аль-Тамари.

57' Зубир тоже попытал счастье. Белец на месте.

56' И снова прекрасный шанс у гостей: контратака, которую развивал Мичел, сам же испанец и завершил после рикошета от прострела Араза. Но Белец снова отбивает.

53' Еще один неплохой шанс у Карабаха: Зубир откинул мяч Абдуллаеву и тот пробил с правой в дальний от себя нижний угол ворот АПОЭЛ. Однако вышло не очень опасно, мяч прокатился рядом с воротами.

51' Аилтон высоко прыгнул и бил головой после подачи Алмейды с фланга. Неудачно вышло.

50' Абдуллаев классно подал с фланга и Мичел вновь пробивает головой, на этот раз в створ, но Белец прекрасно среагировал и отбил.

46' ЗАМЕНА . Муса Аль-Тамари вместо Жоаозинью.

46' Второй тайм начался.

45+3' Первый тайм закончен.

45+2' Отличный шанс мог появиться у Карабаха, если бы Зубир и Гейе немного разобрались бы, кто побежит за мячом. Причем, оба выходили один на один.

45' Две минуты добавлены к тайму.

44' Зубир под конец тайма, наконец, начал осознавать, что единственный способ играть, это покидать свой левый фланг, где ему попросту не дают даже сантиметра свободного пространства.

40' Плотный дальний выстрел от Иоанну, Бегович не без труда отбивает. Последовавший угловой хозяев поля ни к чему серьезному не привел.

35' Павлович сумел отправить мяч в ворота Карабаха, но за миг до этого угодил в офсайд-ловушку Карабаха, что зафиксировали и арбитры.

34' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Алмейда.

30' Еще одна опасность от Карабаха: Мичел головой замыкал головой подачу Абдуллаева, но не хватило немного точности.

29' Отличная контратака Карабаха завершилась ответом на то, почему Гейе не был в стартовом составе: из выгоднейшей ситуации Магайе пытался пробить с левой, но умудрился попасть по мячу с правой...

28' Быстрый розыгрыш "стандарта" от АПОЭЛ, мяч откатили на Иоанну, тот подал, Садыхов пытался выбить, но отправил мяч в небо над собой, а затем Бегович, выбивая кулаком, чуть не снес Бадави. Угрозу удалось устранить.

25' Павлович пробил с острого угла штрафной. Бегович легко забрал не самый опасный удар.

22' После гола Карабах никак не может надолго придержать у себя мяч.

19' Матич решился на удар издали. Неточно.

18' Садыхов неудачно отдает мяч назад, и хозяева зарабатывают угловой. Матич подавал, Гусейнов выбил на еще один угловой. Вторую подачу выбил подальше Бегович.

17' С учетом замены, Араз перешел на позицию Кинтаны на правом фланге атаки, а Гейе вышел на острие.

16' ЗАМЕНА . Магайе Гейе вместо Кинтаны.

15' Кинтана на газоне. Судя по всему, будет вынужденная замена. Неприятная ситуация. Тем более, в начале матча.

10' ГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Подача Кинтаны с углового на дальнюю зону, где Медведев головой мощно пробил и мяч от газона влетел в ворота - 0:1.

9' Карабах заработал первый угловой у ворот хозяев поля.

8' В стартовые минуты ни у тех, ни у других ничего позиционного не получается. Много борьбы в центре.

4' АПОЭЛ старается активничать, но пока мяч больше у Карабаха.

1' Матч начался.



21:50 Команды вышли на поле.

21:40 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня Карабаху предстоит важнейший матч, результат которого может определить, сделает ли команда Гурбана Гурбанова серьезный шаг в сторону плей-офф. Последний визит на эту арену завершился в пользу "скакунов". Посмотрим, как будет на этот раз.

Другой матч группы:

ДЮДЕЛАНЖ (Люксембург) – СЕВИЛЬЯ (Испания) - 1:5 (Идет второй тайм)

Даббур, 18 (0:1), 36 (0:4), Мунир, 27 (0:2), 33 (0:3), 67 (0:5), Синани, 69 (1:5)

Люксембург, стадион «Жози Бартель».

Ранее «Карабах» проиграл дома «Севилье» (0:3), обыграл в гостях «Дюделанж» (4:1) и сыграл дома с АПОЭЛ (2:2).