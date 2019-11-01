Роберт Просинечки: Вместе с Карабахом они довольно неплохо выступают в Лиге Европы

1 Ноября 2019 00:21

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины по футболу Роберт Просинечки прокомментировал отсутствие в заявке на матчи отбора на ЕВРО-2020 против Италии и Лихтенштейна голкипера азербайджанского «Карабаха» Асмира Беговича, передает azerisport.com.

«Я думал о том, чтобы вернуть его в сборную. Но он только начал играть за «Карабах». Вместе с этой командой они довольно неплохо выступают в Лиге Европы. У нас будет место для Беговича», - заявил Бегович. (sportsport.ba)