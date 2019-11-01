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Роберт Просинечки: Вместе с Карабахом они довольно неплохо выступают в Лиге Европы

1 Ноября 2019 00:21
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины по футболу Роберт Просинечки прокомментировал отсутствие в заявке на матчи отбора на ЕВРО-2020 против Италии и Лихтенштейна голкипера азербайджанского «Карабаха» Асмира Беговича, передает azerisport.com.
«Я думал о том, чтобы вернуть его в сборную. Но он только начал играть за «Карабах». Вместе с этой командой они довольно неплохо выступают в Лиге Европы. У нас будет место для Беговича», - заявил Бегович. (sportsport.ba)

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КомандаИВНПМО
Хорватия742114-614
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Словакия631210-810
Уэльс62226-68
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КомандаИВНПМО
Севилья33007-09
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