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Футбол

Матч Нефтчи - Карабах доверили Мамедову

30 Октября 2019 15:47
Определились арбитры матчей 10-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу, сообщает azerisport.com.
1 ноября
20:00 Нефтчи – Карабах
Баку, «Бакселл Арена». Главный арбитр – Ингилаб Мамедов.
2 ноября
16:00 Сабаил – Кешля
Баку, «АСКО-Арена». Главный арбитр – Реван Гамзазаде.
3 ноября
15:00 Зире – Сумгайыт
Баку, стадион спорткомплекса Зире. Главный арбитр – Сабухи Байрамов.
17:00 Габала – Сабах
Габала, городской стадион. Главный арбитр – Рагим Гасанов.
ПФЛ

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АPL

КомандаИВНПМО
Карабах981019-225
Нефтчи952215-817
Кешля943211-515
Сабаил93158-1410
Сумгайыт93159-1310
Зире92348-149
Сабах91448-107
Габала91355-176

Квалификация ЕВРО-2020. Группа E

КомандаИВНПМО
Хорватия742114-614
Венгрия74038-912
Словакия631210-810
Уэльс62226-68
Азербайджан60155-141

Лига Европы. Группа A

КомандаИВНПМО
Севилья33007-09
Карабах31116-64
Дюделанж31025-103
АПОЭЛ30125-71

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