Футбол
Матч Нефтчи - Карабах доверили Мамедову
30 Октября 2019 15:47
Определились арбитры матчей 10-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу, сообщает azerisport.com.
1 ноября
20:00 Нефтчи – Карабах
Баку, «Бакселл Арена». Главный арбитр – Ингилаб Мамедов.
2 ноября
16:00 Сабаил – Кешля
Баку, «АСКО-Арена». Главный арбитр – Реван Гамзазаде.
3 ноября
15:00 Зире – Сумгайыт
Баку, стадион спорткомплекса Зире. Главный арбитр – Сабухи Байрамов.
17:00 Габала – Сабах
Габала, городской стадион. Главный арбитр – Рагим Гасанов.
20:00 Нефтчи – Карабах
Баку, «Бакселл Арена». Главный арбитр – Ингилаб Мамедов.
2 ноября
16:00 Сабаил – Кешля
Баку, «АСКО-Арена». Главный арбитр – Реван Гамзазаде.
3 ноября
15:00 Зире – Сумгайыт
Баку, стадион спорткомплекса Зире. Главный арбитр – Сабухи Байрамов.
17:00 Габала – Сабах
Габала, городской стадион. Главный арбитр – Рагим Гасанов.
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