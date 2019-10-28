301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.1

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Футбол

Защитник Суонси пропустит матч с Азербайджаном

28 Октября 2019 11:28
Защитник сборной Уэльса по футболу Джо Родон пропустит матчи отборочного турнира ЕВРО-2020 против Азербайджана (16 ноября) и Венгрии (19 ноября).
Как передает azerisport.com, причиной тому стала травма, которую он получил в матче английской премьер-лиге, в котором его «Суонси» проиграл «Брентфорду» (0:3).
«Что не убивает нас, делает нас сильнее, но новость о том, что он пропустит два месяца и решающие матчи Уэльса в отборочном турнире ЕВРО-2020 были для Джо ужасными. Мне кажется, что он был близок к тому, чтобы заплакать», - сказал главный тренер «Суонси» Крис Купер. (Sky Sports)

Просмотрено: 118

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.1

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.0

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Результативная победа Нефтчи

Результативная победа Нефтчи

Результативная ничья Сабаха и Зире

Результативная ничья Сабаха и Зире

Уверенная победа Азербайджана над Словакией

Уверенная победа Азербайджана над Словакией

все фото

Фотосессия

Динара Гиматова. Часть I Динара Гиматова. Часть I
за 4 дня

Самое читаемое

Карабах не сумел победить АПОЭЛ, сыграв вничью 24 Октября 2019, 22:45
Кешля обошла Нефтчи, Сабах покинул последнее место 26 Октября 2019, 19:53
Гостевая победа Нефтчи, три пенальти и два дубля 27 Октября 2019, 19:26
Азербайджан одолел Черногорию и вышел в элитный раунд 24 Октября 2019, 21:35
Слишком «гостеприимный» Карабах 25 Октября 2019, 00:17
Азербайджан уступил Украине и крупно обыграл Австрию на ЕВРО 26 Октября 2019, 20:21
Азербайджан обыграл Францию и уступил Испании на ЕВРО 25 Октября 2019, 20:01
Азербайджан одолел Словакию и стал первым в группе 26 Октября 2019, 21:35
Карабах улучшил показатели Азербайджана, который приблизился к Казахстану 25 Октября 2019, 09:15
Севилья разгромила Дюделанж 25 Октября 2019, 00:50

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

АPL

КомандаИВНПМО
Карабах871018-222
Нефтчи952215-817
Кешля943211-515
Сабаил83148-1310
Сумгайыт93159-1310
Зире92348-149
Сабах91448-107
Габала91355-176

Квалификация ЕВРО-2020. Группа E

КомандаИВНПМО
Хорватия742114-614
Венгрия74038-912
Словакия631210-810
Уэльс62226-68
Азербайджан60155-141

Лига Европы. Группа A

КомандаИВНПМО
Севилья33007-09
Карабах31116-64
Дюделанж31025-103
АПОЭЛ30125-71

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (90)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3