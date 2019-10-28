Защитник Суонси пропустит матч с Азербайджаном

28 Октября 2019 11:28

Защитник сборной Уэльса по футболу Джо Родон пропустит матчи отборочного турнира ЕВРО-2020 против Азербайджана (16 ноября) и Венгрии (19 ноября).

Как передает azerisport.com, причиной тому стала травма, которую он получил в матче английской премьер-лиге, в котором его «Суонси» проиграл «Брентфорду» (0:3).

«Что не убивает нас, делает нас сильнее, но новость о том, что он пропустит два месяца и решающие матчи Уэльса в отборочном турнире ЕВРО-2020 были для Джо ужасными. Мне кажется, что он был близок к тому, чтобы заплакать», - сказал главный тренер «Суонси» Крис Купер. (Sky Sports)