Карабах не сумел обыграть АПОЭЛ, сыграв вничью

24 Октября 2019 22:45

На azerisport.com прошел текстовый livescore матча 3-го тура группы A Лиги Европы по футболу между азербайджанским «Карабахом» и кипрским АПОЭЛ.

КАРАБАХ (Азербайджан) – АПОЭЛ (Кипр) - 2:2 (1:2)

Кинтана, 13 (1:0), Иоанну, 29 (1:1), Халенниус, 45 (1:2), Аилтон, 59 (2:2)



Баку, стадион «Тофик Бахрамов». Главный судья – Филип Глова (Словакия).

Карабах: Асмир Бегович, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев, Аилтон, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Мичел, Дани Кинтана, Абделла Зубир, Магайе Гейе (Махир Эмрели, 46).

АПОЭЛ: Вид Белец, Саввас Генцоглу, Лукас Соуза, Линус Халенниус (Роман Безьяк, 75), Урош Матич, Андрия Павлович (Алеф, 85), Прасителис Вурос, Гиоргос Меркис, Николас Иоанну (к) (Антонио Яколиш, 67), Вуядин Савич, Драган Михайлович.

Предупреждение: Соуза, Вурос, Эмрели, Савич.



90+3' Матч закончен.

90+3' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Савич.

90+3' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Эмрели.

90+2' Нервы уже на пределе, и на поле возникает небольшая словесная перепалка между игроками.

90+1' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Вурос.

90' Две минуты добавлены.

87' Кинтана классно подал в штрафную, Эмрели выпрыгнул, но снова не сумел попасть головой по мячу так, как хотел. Мимо ворот.

86' Аилтон пробрался сквозь соперников и заставил их нарушить правила. До ворот метров 25.

85' ЗАМЕНА . Алеф вместо Павловича.

83' Отсутствие у Карабаха глубины состава дает о себе знать. Зубир уже выдохся, а заменить его толком некем. Разве что лихачем Аразом, но он вряд ли придаст мощи атаке.

76' ЗАМЕНА . Роман Безьяк вместо Халенниуса.

74' Медведев бьет низом метров с 25-и. Мяч по дороге кого-то задел и укатил рядом со штангой.

71' Соуза в падении, с неудобной позиции замыкал подачу с углового головой, и едва не отправил мяч в дальний угол.

70' Контратака гостей, Павлович убегал в штрафную, пробил, но его удар блокировал в подкате Садыхов. Угловой у наших ворот.

69' Прошедшие минуты второго тайма контроль полностью за Карабахом. И пока это вылилось в один гол. Но нужно еще, обязательно.

68' Эмрели бьет с линии штрафной низом. Белец на месте.

67' ЗАМЕНА . Антонио Яколиш вместо Иоанну.

63' Дальняя попытка от Мичела получилась неудачной. Мяч покатился низом мимо ворот.

62' Кинтана закинул мяч через всю штрафную к Садыхову, тот пробил сходу, мяч затерялся в ногах, затем и Медведев пытался на добивании, а после и Алмейда. В итоге, мяч оказался в руках у Белеца.

61' Медведев навешивал с фланга, но Иоанну остановил рукой. Судья заметил и Карабах получает право на "стандарт" почти у углового флажка.

60' Вся борьба еще впереди. Пока ничего не решено.

59' ГООООООООООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛ!!!!! Розыгрыш с углового, "стеночка" от Кинтаны и Зубира, и Дани навешивает, Аилтон прыгает вышел всех и точно пробивает - 2:2.

58' Аилтон получил мяч перед штрафной, подработал под нерабочую правую и пробил. Белец отбивает.

55' Кинтана мягко навесил в штрафную, Эмрели замыкал головой, но неудачно попал по мячу, и пролетел над воротами.

52' Садыхов пробил со штрафного, но попал в "стенку".

51' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Соуза.

48' Дальняя попытка от Гара. Мимо.

46' ЗАМЕНА . Махир Эмрели вместо Гейе.

46' Второй тайм начался.

45+1' Первый тайм закончен.

45' ГОЛ. Грубейшая ошибка при вводе мяча в игру от Аилтона, и еще более грубая от Садыхова: мяч оказывается у Халенниуса, который с благодарностью принимает такой "подарок" - 1:2.

42' Гейе убегал на рандеву с Белецом, однако боковой усмотрел офсайд. Видеоповтор показал, что судья ошибся.

40' И снова Иоанну без проблем уходит от Медведева. Опасен 23-летний защитник.

37' Карабах старается давить на защиту гостей близ и внутри штрафной. Но до удара по воротам не доходит дело.

32' Подача с углового оказалась опасной: Бегович неудачно играет на выходе, чем привел трибуны к полному молчанию, ибо мяч пролетел рядом с воротами.

31' Иоанну в очередной раз ушел от Медведева, и опасно подал: Садыхов пытался выбить, но мяч попал в колено и улетел на угловой.

29' ГОЛ. Вновь неудачная игра при "стандартах": Иоанну перепрыгнул Медведева и отправил мяч в сетку ворот - 1:1.

27' Аилтон в подкате выбивает мяч из под ног соперника, но, по мнению арбитра, нарушил правила. Опасная точка: левая бровка штрафной.

26' Карабаху явно не хватает подвижности на острие атаки: Гейе смотрится слишком грузно и даже лишним.

24' Опасно разыграли угловой наши, и все это завершилось ударом Медведев с линии штрафной и сейвом Белеца.

23' Очень часто гости фолят. Но судья пока их прощает.

19' Гости не ринулись вперед после пропущенного мяча и особое внимание уделяют фланговой обороне.

13' ГОООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! Защитники АПОЭЛ неудачно действуют перед штрафной, и это приводит к потере, Мичел подхватывает мяч и откатывает его на Кинтану, и тот техничным образом уложил кипера и перекинул мяч через него - 1:0.

12' Первая атака Карабаха, завершившаяся ударом, но после выстрела Зубира мяч попал в Кинтану, который был в офсайде.

7' АПОЭЛ дает понять, что будет действовать жестко. Уже раза три очень грубо идут в ноги игроков Карабаха.

6' Гости прибегают к высокому прессингу, не позволяя хозяевам подолгу держать мяч в обороне.

4' Активный старт от обеих команд.

1' Матч начался.



20:51 Команды выходят на поле.

20:40 Добрый вечер, дорогие друзья! О важности сегодняшнего противостояния говорить лишний раз не приходится. Победа очень нужна обеим командам, а тем более команде Гурбана Гурбанова, для которой это станет серьезным шагом в сторону плей-офф. Вместе с тем, любой другой результат не лишит шансов на выход из группы, но, конечно, три очка будут более приятными перед родными болельщиками и полезны.

Другой матч группы:

23:00 СЕВИЛЬЯ (Испания) – ДЮДЕЛАНЖ (Люксембург)

Севилья, стадионе «Рамон Санчес-Писхуна».

Ранее «Карабах» проиграл дома «Севилье» (0:3), а потом выиграл в гостях у «Дюделанжа» (4:1).