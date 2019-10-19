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Футбол

Тарлан Ахмедов: Не могу найти, кем можно усилить игру

19 Октября 2019 21:39
Главный тренер «Кешли» Тарлан Ахмедов прокомментировал ничью в матче 8-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу с «Сабахом» (1:1), передает azerisport.com.
«Поздравляю весь наш народ с Днем независимости, который отмечался вчера. Судя по всему, «Сабах» хорошо проанализировал нас, что мы вынуждены были отойти в оборону. Несмотря на это, создали несколько голевых моментов. Но забить еще не получилось, а в конце и вовсе пропустили. Считаю, результат справедливый. Хотя, считаю, реализуй обе команды свои моменты, игра получилась бы результативной. Скамейка запасных у нас короткая, не могу найти, кем можно усилить игру. Но я не жалуюсь», - заявил Ахмедов.

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