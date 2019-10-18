Фенербахче поздравил Азербайджан

18 Октября 2019 14:01

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» поздравил Азербайджан с Днем независимости.

Как передает azerisport.com, поздравление было опубликовано на официальных страницах клуба в социальных сетях.