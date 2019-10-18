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Фенербахче поздравил Азербайджан

18 Октября 2019 14:01
Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» поздравил Азербайджан с Днем независимости.
Как передает azerisport.com, поздравление было опубликовано на официальных страницах клуба в социальных сетях.

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