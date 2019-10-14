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Матч Локомотив – Ювентус доверили азербайджанским арбитрам

14 Октября 2019 16:48
Азербайджанские арбитры получили назначения на матчи Юношеской лиги УЕФА по футболу.
Как передает azerisport.com, Рагим Гасанов назначен главным судьей встречи «Лиепая» (Латвия) – «Порту» (Португалия), а помогать ему будут лайнсмены Мубариз Гашимов и Рза Мамедов. Игра состоится 23 октября.
Рауф Джаббаров будет главным арбитром матча «Локомотив» (Россия) – «Ювентус» (Италия), а помогать ему будут лайнсмены Намик Гусейнов и Парвин Талыбов. Эта встреча пройдет 6 ноября. (АФФА)

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