Футбол
Азербайджан одержал победу над Бахрейном
9 Октября 2019 22:26
На azerisport.com прошел текстовый livescore товарищеского матча между сборными Бахрейна и Азербайджана по футболу.
БАХРЕЙН – АЗЕРБАЙДЖАН - 2:3 (1:1)
Рахман, 31 (1:0), Дадашов, 41 (1:1), Халилзаде, 62 (1:2), Ахмед, 67 (2:2), Шейдаев, 70 (2:3)
Эр-Риффа, Национальный стадион. Главный арбитр - Ахмед Алкаф (Оман).
Бахрейн: Сайед Мохаммед Джафар, Валид Аль-Хайям (Сайед Зиа, 57), Ахмед Мубарак, Мохаммад Юсуф, Али Джафар (Али Абдулла, 77), Абдулвахаб Рахман, Исмаил Абдул Латиф (Мохамед Саад, 30), Абдулла Халед, Мохамед Адель (Джасим Ахмед, 62), Мехди Файсал (Иса Мусса, 77), Мохаммед Абдул Вахаб (Комаил Хасан, 62).
Азербайджан: Эмиль Балаев, Бадави Гусейнов (к), Бахлул Мустафазаде, Аббас Гусейнов (Омар Булудов, 46), Шахрияр Рагимов (Араз Абдуллаев, 69), Эдди Исрафилов, Эмин Махмудов (Рашад Эйюбов, 46), Ричард Алмейда (Джавид Гусейнов, 77), Рамиль Шейдаев (Ренат Дадашов, 72), Агабала Рамазанов, Руфат Дадашов (Тамкин Халилзаде, 46).
Предупреждение: Рамазанов.
90+4' Матч закончен.
90+3' Грубить начали хозяева в добавленные минуты.
90' Три минуты добавлены.
85' В последние минуты мяч исключительно на нашей половине поля, впереди у нас совсем все разладилось.
83' Попытка от Муссы, тоже слабо вышло.
81' Снова Зиа пытается угрожать, но нынешний его удар головой оказался легкой добычей для Балаева.
78' Джавид, появившись на поле, в третий раз в рядах "милли" выходит против Бахрейна.
77' ЗАМЕНЫ. Иса Мусса и Али Абдулла вместо Файсала и Джафара.
77' ЗАМЕНА. Джавид Гусейнов вместо Алмейды.
72' ЗАМЕНА. Ренат Дадашов вместо Шейдаева.
71' Снова перерыв на водопой.
70' ГОООООООООООООЛЛЛЛЛ! Эдди отдал на выбегание Шейдаеву, тот обогнал своего оппонента, вышел голкипер, но они друг друга не поняли, и в результате Рамиль остался перед пустыми воротами и спокойно забил третий гол нашей команды - 2:3.
69' ЗАМЕНА. Араз Абдуллаев вместо Рагимова.
68' ГОЛ. Очередная неудачная игра в обороне приводит к тому, что Ахмед остается перед Балаевым почти в одиночку и сравнивает счет - 2:2.
66' Зиа наносит дальний удар. Неточно.
62' ЗАМЕНЫ. Джасим Ахмед и Комаил Хасан вместо Аделя и Абдул Вахаба.
62' ГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Снова ошибаются хозяева, на этот раз при передаче назад, Тамкин перехватил, ушел от опеки и точным ударом в дальний от себя нижний угол выводит "милли" вперед - 1:2.
57' ЗАМЕНА. Сайед Зиа вместо Аль-Хайяма.
53' Эйюбов получил мяч перед штрафной, хорошо обработал, а пробил плохо.
52' Балаев так классно ввел мяч в игру, что тот долетел аж до Рамазанова, который выходил на рандеву с кипером и пробил. Мимо.
51' Третий угловой подряд у наших ворот. И он завершился тем, что Балаев введет мяч в игру ударом от ворот.
49' Бадави снова слабо действует в обороне, Саад ворвался в штрафную и пробил, но Балаев на высоте.
47' Рамазанов падает перед штрафной гостей без контакта. Симуляция откровенная.
47' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Рамазанов.
46' ЗАМЕНЫ. Омар Булудов, Рашад Эйюбов и Тамкин Халилзаде вместо А.Гусейнова, Махмудова и Дадашова.
46' Второй тайм начался.
45+1' Первый тайм закончен.
45' Аббас классно ушел на фланге от опеки, прострелил точно Дадашову, но Руфат решил пробить не нормально и спокойно, а изысканно, пяткой. Но по мячу не попал. А момент был 100-процентно голевой.
41' ГОООООООЛЛЛЛ!!!! Очень грубая ошибка в обороне хозяев: Юсуф практически сам отпасовал Дадашову, который нанес мощный неберущийся удар - 1:1.
34' Почти вся команда выглядит уныло, но особо слабо смотрятся фланги атаки, где играют Шейдаев и Рамазанов. Между тем, Рамиль перешел на острие атаки, а Руфат на правый фланг. К слову, Дадашов тоже не блестит активностью.
31' ГОЛ. Провальная игра в обороне, все всех пропустили, и в итоге Рахман нанес точный удар с района "точки" - 1:0.
30' ЗАМЕНА. Мохамед Саад вместо Абдула Латифа.
26' Ребята утолили жажду в горячем климате, и продолжили матч.
23' Небольшой перерыв на водопой.
19' Алмейда отлично увидел забегавшего в штрафную Рамазанова, тот откатил мяч в зону 11-метровой, не самая лучшая передача, но Шейдаев успел и пробил... Попал в защитника, а затем Бахрейну удалось устранить угрозу.
17' Довольно медленный темп в игре, и ни одна из команд в эти минуты не может его как-то поднять.
11' Хозяева поля обороняются большими силами, но довольно быстро могут убежать вперед.
8' Обе команды активно проводят стартовые минуты встречи.
4' Отличный момент был у "милли": после подачи с углового Мустафазаде имел хороший шанс отличиться, но его удар пришелся мимо ворот.
1' Матч начался.
20:28 Команды вышли на поле.
20:18 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня сборная под руководством Николы Юрчевича проводит спарринг в Бахрейне. Хорватский специалист выбрал на игру любопытный состав, отправив Шейдаева на фланг, а на острие выдвинув Дадашова-старшего. Также, в несвойственной себе манере Юрчевич выпустил Махмудова с первых минут.
Рахман, 31 (1:0), Дадашов, 41 (1:1), Халилзаде, 62 (1:2), Ахмед, 67 (2:2), Шейдаев, 70 (2:3)
Эр-Риффа, Национальный стадион. Главный арбитр - Ахмед Алкаф (Оман).
Бахрейн: Сайед Мохаммед Джафар, Валид Аль-Хайям (Сайед Зиа, 57), Ахмед Мубарак, Мохаммад Юсуф, Али Джафар (Али Абдулла, 77), Абдулвахаб Рахман, Исмаил Абдул Латиф (Мохамед Саад, 30), Абдулла Халед, Мохамед Адель (Джасим Ахмед, 62), Мехди Файсал (Иса Мусса, 77), Мохаммед Абдул Вахаб (Комаил Хасан, 62).
Азербайджан: Эмиль Балаев, Бадави Гусейнов (к), Бахлул Мустафазаде, Аббас Гусейнов (Омар Булудов, 46), Шахрияр Рагимов (Араз Абдуллаев, 69), Эдди Исрафилов, Эмин Махмудов (Рашад Эйюбов, 46), Ричард Алмейда (Джавид Гусейнов, 77), Рамиль Шейдаев (Ренат Дадашов, 72), Агабала Рамазанов, Руфат Дадашов (Тамкин Халилзаде, 46).
Предупреждение: Рамазанов.
90+4' Матч закончен.
90+3' Грубить начали хозяева в добавленные минуты.
90' Три минуты добавлены.
85' В последние минуты мяч исключительно на нашей половине поля, впереди у нас совсем все разладилось.
83' Попытка от Муссы, тоже слабо вышло.
81' Снова Зиа пытается угрожать, но нынешний его удар головой оказался легкой добычей для Балаева.
78' Джавид, появившись на поле, в третий раз в рядах "милли" выходит против Бахрейна.
77' ЗАМЕНЫ. Иса Мусса и Али Абдулла вместо Файсала и Джафара.
77' ЗАМЕНА. Джавид Гусейнов вместо Алмейды.
72' ЗАМЕНА. Ренат Дадашов вместо Шейдаева.
71' Снова перерыв на водопой.
70' ГОООООООООООООЛЛЛЛЛ! Эдди отдал на выбегание Шейдаеву, тот обогнал своего оппонента, вышел голкипер, но они друг друга не поняли, и в результате Рамиль остался перед пустыми воротами и спокойно забил третий гол нашей команды - 2:3.
69' ЗАМЕНА. Араз Абдуллаев вместо Рагимова.
68' ГОЛ. Очередная неудачная игра в обороне приводит к тому, что Ахмед остается перед Балаевым почти в одиночку и сравнивает счет - 2:2.
66' Зиа наносит дальний удар. Неточно.
62' ЗАМЕНЫ. Джасим Ахмед и Комаил Хасан вместо Аделя и Абдул Вахаба.
62' ГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Снова ошибаются хозяева, на этот раз при передаче назад, Тамкин перехватил, ушел от опеки и точным ударом в дальний от себя нижний угол выводит "милли" вперед - 1:2.
57' ЗАМЕНА. Сайед Зиа вместо Аль-Хайяма.
53' Эйюбов получил мяч перед штрафной, хорошо обработал, а пробил плохо.
52' Балаев так классно ввел мяч в игру, что тот долетел аж до Рамазанова, который выходил на рандеву с кипером и пробил. Мимо.
51' Третий угловой подряд у наших ворот. И он завершился тем, что Балаев введет мяч в игру ударом от ворот.
49' Бадави снова слабо действует в обороне, Саад ворвался в штрафную и пробил, но Балаев на высоте.
47' Рамазанов падает перед штрафной гостей без контакта. Симуляция откровенная.
47' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Рамазанов.
46' ЗАМЕНЫ. Омар Булудов, Рашад Эйюбов и Тамкин Халилзаде вместо А.Гусейнова, Махмудова и Дадашова.
46' Второй тайм начался.
45+1' Первый тайм закончен.
45' Аббас классно ушел на фланге от опеки, прострелил точно Дадашову, но Руфат решил пробить не нормально и спокойно, а изысканно, пяткой. Но по мячу не попал. А момент был 100-процентно голевой.
41' ГОООООООЛЛЛЛ!!!! Очень грубая ошибка в обороне хозяев: Юсуф практически сам отпасовал Дадашову, который нанес мощный неберущийся удар - 1:1.
34' Почти вся команда выглядит уныло, но особо слабо смотрятся фланги атаки, где играют Шейдаев и Рамазанов. Между тем, Рамиль перешел на острие атаки, а Руфат на правый фланг. К слову, Дадашов тоже не блестит активностью.
31' ГОЛ. Провальная игра в обороне, все всех пропустили, и в итоге Рахман нанес точный удар с района "точки" - 1:0.
30' ЗАМЕНА. Мохамед Саад вместо Абдула Латифа.
26' Ребята утолили жажду в горячем климате, и продолжили матч.
23' Небольшой перерыв на водопой.
19' Алмейда отлично увидел забегавшего в штрафную Рамазанова, тот откатил мяч в зону 11-метровой, не самая лучшая передача, но Шейдаев успел и пробил... Попал в защитника, а затем Бахрейну удалось устранить угрозу.
17' Довольно медленный темп в игре, и ни одна из команд в эти минуты не может его как-то поднять.
11' Хозяева поля обороняются большими силами, но довольно быстро могут убежать вперед.
8' Обе команды активно проводят стартовые минуты встречи.
4' Отличный момент был у "милли": после подачи с углового Мустафазаде имел хороший шанс отличиться, но его удар пришелся мимо ворот.
1' Матч начался.
20:28 Команды вышли на поле.
20:18 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня сборная под руководством Николы Юрчевича проводит спарринг в Бахрейне. Хорватский специалист выбрал на игру любопытный состав, отправив Шейдаева на фланг, а на острие выдвинув Дадашова-старшего. Также, в несвойственной себе манере Юрчевич выпустил Махмудова с первых минут.