Махир Эмрели может пропустить матч с АПОЭЛ

7 Октября 2019 15:33

Определилась степень серьезности травмы форварда агдамского «Карабаха» Махира Эмрели, которую он получил во вчерашнем матче 7-го тура премьер-лиги Азербайджана с бакинским «Сабахом».

Как сообщает azerisport.com, врачи выявили у него растяжение связок ноги. Ожидается, что он пропустит две недели. (сайт клуба)

Пока неизвестно, сможет ли Махир вернуться в состав на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против кипрского АПОЭЛ, который пройдет 24 октября в Баку.