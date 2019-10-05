Тарлан Ахмедов: Могли набрать и больше 11-и очков за первый круг

5 Октября 2019 19:33

Главный тренер бакинской «Кешли» Тарлан Ахмедов прокомментировал ничью в матче 7-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу с «Сумгайытом» (0:0), передает azerisport.com.

«В первом тайме команда играл с некоторой расслабленностью. После перерыва увидели открытый футбол. Думаю, ничья – справедливый итог. Обе команды могли победить. Доволен своими игроками. «Сумгайыт» сыграл в прошлом туре на два дня раньше нас, так что у нас было всего 4 дня. У Сезара Меза Колли были некоторые боли, из-за чего он немного неуверенно смотрелся впереди.

Почему не отметил, что играли в первом тайме против ветра? Не хочу это приводить в оправдание, поэтому и не отметил. Конечно, ветер мешал показывать нам ту игру, которую мы хотели. Но мы профессионалы, и должны быть готовы играть при любой погоде.

Могли набрать и больше 11-и очков за первый круг. Были матчи, где могли и победить, и где не заслуживали поражения. Но в целом считаю этот результат удовлетворительным. Значит, заслужили именно столько», - заявил Ахмедов.