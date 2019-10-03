3 Октября 2019 14:36

Чемпион Азербайджана по футзалу «Араз» назвал заявку для участия в Лиге чемпионов.

Как сообщает azerisport.com, Жозе Алесио включил в состав 13 игроков.

В заявку вошли: вратари Ровшан Гусейнли, Эмин Кюрдов, Владислав Резнов, а также полевые игроки Хади Ахмади, Иса Атаев, Хатаи Багиров, Мурило Боргес, Рамиз Човдаров, Ризван Фарзалиев, Нихад Исмайлов, Хади Резван, Вахид Шафиеи, Амир Сокаи.

Напомним, что «Араз» сыграет в Бельгии с местным клубом «Халле-Гоойк» (8 октября), португальской «Бенфикой» (10 октября) и украинским «Херсоном» (12 октября). Три клуба получат право играть в элитном раунде турнира. (ФФА)