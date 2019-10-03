301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.1

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Футбол

LIVE: Карабах снова пробивает Дюделанж, на поле случается провокация. Матч приостановлен

3 Октября 2019 23:47
На azerisport.com проходит текстовый livescore матча 2-го тура группы A Лиги Европы по футболу между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабахом».

ДЮДЕЛАНЖ (Люксембург) – КАРАБАХ (Азербайджан) - 0:2 (Матч приостановлен)
Зубир, 11 (0:1), Мичел, 30 (0:2)

Люксембург, стадион «Жози Бартель». Главный судья – Джон Битон (Шотландия).
Дюделанж: Жонатан Жубер (к), Том Шнелль, Марио Покар, Даниэль Синани, Доминик Штольц, Тибо Лескуа, Милешь Гарос, Антуан Бернье, Мохамед Бушуари, Сабир Бугрен, Лоран Менди.
Карабах: Асмир Бегович, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев, Аилтон, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Мичел, Дани Кинтана, Абделла Зубир, Махир Эмрели.

33' Арбитр увел команды с поля, и пока неизвестно, будет ли продолжена игра. Если нет, то в этом случае Дюделанж ждет техническое поражение
33' Судья приостановил игру. 
31' И сразу после гола на поле происходит самая дешевая провокация в истории футбола: дрон с тряпочкой сепаратистского режима оккупированного Нагорного Карабаха появляется на поле.
30' ГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! Неудачно хозяева ввели мяч в игру после подачи Жубера, в итоге мяч оказался у Кинтаны, который отличной передачей навесил на Мичела и тот замкнул головой - 0:2.
28' Кинтана пытался пробить после скидки Зубира, но мяч в самом начале своего полета угодил в защитника и заметно сбавил в силе. Жубер поймал без проблем.
26' Первая относительно опасная ситуация у наших ворот: сначала Бернье, затем Клапп наносили удары из штрафной, но в обеих ситуациях Бадави накрыл их.
22' Темп в игре по-прежнему невысок, хотя контроль за Карабахом.
17' Аилтон отлично подал с фланга, точно на голову Эмрели, но последний пробил не очень удачно из выгодной ситуации.
16' Первый угловой в матче случился у наших ворот. Синани подавал, никто мяча не коснулся и тот покинул поле.
15' Пока что гости хорошо держат мяч, однако хозяева поля довольно неплохо переходят в атаку.
11' ГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛ!!!!! Быстро разыграли штрафной наши: Гараев точным пасом отправил Зубира на встречу с Жубером, защитник пытался помешать, но Абделла неотразимо пробил с острого угла - 0:1.
9' Эмрели в три приема попытался обработать мяч после передачи Медведева с фланга и пробить. Но удар вышел корявый.
8' Довольно низкий темп в матче.
5' Обе команды стараются с первых минут идти вперед. 
1' Матч начался.                                                                                                                                  

22:56 Команды вышли на поле.
22:45 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня команда Гурбана Гурбанова проводит свой первый выездной матч в этому групповом этапе ЛЕ. Статистика в данном случае играет не в пользу Карабаха, который все свои стартовые матчи на выезде в основной сетке неизменно проигрывал. Однако сегодня мы все вместе с вами надеемся совсем на иной результат. 


Другой матч группы:
СЕВИЛЬЯ (Испания) – АПОЭЛ (Кипр) - 1:0 (Перерыв)
Эрнандес, 17 (1:0)
Севилья, стадион «Рамон Санчес-Писхуан». Главный судья – Бас Нейхейс (Голландия).
Команда
И
В
Н
П
   М
О
Севилья
1
1
0
0
3-0
3
Дюделанж
1
1
0
0
4-3
3
АПОЭЛ
1
0
0
1
3-4
0
Карабах
1
0
0
1
0-3
0

Просмотрено: 8002

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.1

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.0

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Карабах подготовился к Дюделанжу

Карабах подготовился к Дюделанжу

Как Габала сыграла вничью с АПОЭЛ

Как Габала сыграла вничью с АПОЭЛ

Новый этап программы ЕВРО-2020

Новый этап программы ЕВРО-2020

все фото

Фотосессия

Динара Гиматова. Часть II Динара Гиматова. Часть II
за 4 дня

Самое читаемое

LIVE: Карабах снова пробивает Дюделанж, на поле случается провокация. Матч приостановлен 03 Октября 2019, 23:47
Кешля обыграла Зире и обошла Нефтчи, Сабах учинил разгром над Сабаилом 29 Сентября 2019, 21:42
Азербайджан выиграл серебро ПМ, уступив в финале Японии 29 Сентября 2019, 17:35
Болельщики Динамо голосуют. Шейдаев пока 6-й 01 Октября 2019, 14:34
Габала сыграла вничью с АПОЭЛ 02 Октября 2019, 19:57
Фуад Байрамов: Разница между Азербайджаном и Грузией? Здесь очень много бегают 30 Сентября 2019, 16:36
РЕЙНАЛДО: Если Нефтчи до сих пор мной интересуется, то я бы принял их предложение 01 Октября 2019, 15:05
Неудачный арбитр для Азербайджана назначен на игру Карабаха с Дюделанжем 30 Сентября 2019, 13:31
Раджабов уступил Динг Лирену во второй партии финала Кубка мира 01 Октября 2019, 17:37
В России ждут Гаджи Алиева и надеются на реабилитацию из-за неудачи на ЧМ 01 Октября 2019, 11:33

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

АPL

КомандаИВНПМО
Карабах660015-118
Сабаил63127-910
Кешля63128-310
Нефтчи62226-58
Зире62135-87
Сумгайыт62045-96
Сабах61235-55
Габала61142-134

Квалификация ЕВРО-2020. Группа E

КомандаИВНПМО
Хорватия531110-510
Словакия53029-79
Венгрия53027-69
Уэльс42024-46
Азербайджан50145-131

Лига Европы. Группа A

КомандаИВНПМО
Севилья11003-03
Дюделанж11004-33
АПОЭЛ10013-40
Карабах10010-30

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (90)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3