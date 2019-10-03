Футбол
LIVE: Карабах снова пробивает Дюделанж, на поле случается провокация. Матч приостановлен
ДЮДЕЛАНЖ (Люксембург) – КАРАБАХ (Азербайджан) - 0:2 (Матч приостановлен)
Зубир, 11 (0:1), Мичел, 30 (0:2)
Люксембург, стадион «Жози Бартель». Главный судья – Джон Битон (Шотландия).
Дюделанж: Жонатан Жубер (к), Том Шнелль, Марио Покар, Даниэль Синани, Доминик Штольц, Тибо Лескуа, Милешь Гарос, Антуан Бернье, Мохамед Бушуари, Сабир Бугрен, Лоран Менди.
Карабах: Асмир Бегович, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев, Аилтон, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Мичел, Дани Кинтана, Абделла Зубир, Махир Эмрели.
33' Арбитр увел команды с поля, и пока неизвестно, будет ли продолжена игра. Если нет, то в этом случае Дюделанж ждет техническое поражение
33' Судья приостановил игру.
31' И сразу после гола на поле происходит самая дешевая провокация в истории футбола: дрон с тряпочкой сепаратистского режима оккупированного Нагорного Карабаха появляется на поле.
30' ГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! Неудачно хозяева ввели мяч в игру после подачи Жубера, в итоге мяч оказался у Кинтаны, который отличной передачей навесил на Мичела и тот замкнул головой - 0:2.
28' Кинтана пытался пробить после скидки Зубира, но мяч в самом начале своего полета угодил в защитника и заметно сбавил в силе. Жубер поймал без проблем.
26' Первая относительно опасная ситуация у наших ворот: сначала Бернье, затем Клапп наносили удары из штрафной, но в обеих ситуациях Бадави накрыл их.
22' Темп в игре по-прежнему невысок, хотя контроль за Карабахом.
17' Аилтон отлично подал с фланга, точно на голову Эмрели, но последний пробил не очень удачно из выгодной ситуации.
16' Первый угловой в матче случился у наших ворот. Синани подавал, никто мяча не коснулся и тот покинул поле.
15' Пока что гости хорошо держат мяч, однако хозяева поля довольно неплохо переходят в атаку.
11' ГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛ!!!!! Быстро разыграли штрафной наши: Гараев точным пасом отправил Зубира на встречу с Жубером, защитник пытался помешать, но Абделла неотразимо пробил с острого угла - 0:1.
9' Эмрели в три приема попытался обработать мяч после передачи Медведева с фланга и пробить. Но удар вышел корявый.
8' Довольно низкий темп в матче.
5' Обе команды стараются с первых минут идти вперед.
1' Матч начался.
22:56 Команды вышли на поле.
22:45 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня команда Гурбана Гурбанова проводит свой первый выездной матч в этому групповом этапе ЛЕ. Статистика в данном случае играет не в пользу Карабаха, который все свои стартовые матчи на выезде в основной сетке неизменно проигрывал. Однако сегодня мы все вместе с вами надеемся совсем на иной результат.
Другой матч группы:
СЕВИЛЬЯ (Испания) – АПОЭЛ (Кипр) - 1:0 (Перерыв)
Эрнандес, 17 (1:0)
Севилья, стадион «Рамон Санчес-Писхуан». Главный судья – Бас Нейхейс (Голландия).
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Севилья
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|Дюделанж
|1
|1
|0
|0
|4-3
|3
|АПОЭЛ
|1
|0
|0
|1
|3-4
|0
|Карабах
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0