Самир Абасов: Некоторые наши футболисты избегали жесткой борьбы

29 Сентября 2019 22:22

Главный тренер «Зире» Самир Абасов прокомментировал поражение в матче 6-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу от «Кешли» (0:2), передает azerisport.com.

«С первых минут было ясно, что игра будет агрессивной. Мы проиграли в этой борьбе сопернику. Победила команда, которая была более агрессивна. Именно в этом компоненте мы уступали «Кешле». Некоторые наши футболисты избегали жесткой борьбы. Факт таков, что мы проиграли. Не будем искать виновных. Каждый виноват в поражении. Подобных матчей будет много. У «Карабаха» и «Нефтчи» есть много футболистов с хорошим индивидуальным уровнем. В матчах же с остальными соперниками будут напряженными», - заявил Абасов.