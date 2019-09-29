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Футбол

Самир Абасов: Некоторые наши футболисты избегали жесткой борьбы

29 Сентября 2019 22:22
Главный тренер «Зире» Самир Абасов прокомментировал поражение в матче 6-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу от «Кешли» (0:2), передает azerisport.com.
«С первых минут было ясно, что игра будет агрессивной. Мы проиграли в этой борьбе сопернику. Победила команда, которая была более агрессивна. Именно в этом компоненте мы уступали «Кешле». Некоторые наши футболисты избегали жесткой борьбы. Факт таков, что мы проиграли. Не будем искать виновных. Каждый виноват в поражении. Подобных матчей будет много. У «Карабаха» и «Нефтчи» есть много футболистов с хорошим индивидуальным уровнем. В матчах же с остальными соперниками будут напряженными», - заявил Абасов.

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КомандаИВНПМО
Карабах660015-118
Сабаил63127-910
Кешля63128-310
Нефтчи62226-58
Зире62135-87
Сумгайыт62045-96
Сабах61235-55
Габала61142-134

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КомандаИВНПМО
Хорватия531110-510
Словакия53029-79
Венгрия53027-69
Уэльс42024-46
Азербайджан50145-131

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Дюделанж11004-33
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