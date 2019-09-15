Тарлан Ахмедов: Команда спала на первых минутах

15 Сентября 2019 20:43

Главный тренер «Кешли» Тарлан Ахмедов прокомментировал поражение в матче 4-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу от «Сабаила» (1:2), передает azerisport.com.

«В первую очередь, поздравляю соперника с победой. Не ждал, что так плохо начнем игру. Команда «спала» на первых минутах. После двух пропущенных мячей сумели перехватить инициативу. В любом случае, второй тайм полностью провели в атаке, но никак не могли поставить в них точку. Возможно, после двух побед подряд ребята расслабились. У нас были момент, но, видимо, сегодня был не наш день. Нужно смотреть вперед. 22 сентября нас ждет встреча с «Нефтчи». Должны хорошо подготовиться к ней», - заявил Ахмедов.