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Футбол

Тарлан Ахмедов: Команда спала на первых минутах

15 Сентября 2019 20:43
Главный тренер «Кешли» Тарлан Ахмедов прокомментировал поражение в матче 4-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу от «Сабаила» (1:2), передает azerisport.com.
«В первую очередь, поздравляю соперника с победой. Не ждал, что так плохо начнем игру. Команда «спала» на первых минутах. После двух пропущенных мячей сумели перехватить инициативу. В любом случае, второй тайм полностью провели в атаке, но никак не могли поставить в них точку. Возможно, после двух побед подряд ребята расслабились. У нас были момент, но, видимо, сегодня был не наш день. Нужно смотреть вперед. 22 сентября нас ждет встреча с «Нефтчи». Должны хорошо подготовиться к ней», - заявил Ахмедов.

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Зире42114-37
Кешля42026-36
Нефтчи41123-54
Сумгайыт41034-73
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