Самир Абасов: Лимит на молодых мешает азербайджанскому футболу

14 Сентября 2019 20:17

Главный тренер бакинского «Зире» Самир Абасов прокомментировал победу в матче 4-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу над «Сумгайытом» (2:1), передает azerisport.com.

«Благодарен ребятам, что проявили терпение до самого конца. В Сумгайыте местные болельщики всегда были великолепны. Для гостевой команды это всегда вызывает трудности. Я поздравляю свою команду с победой. Порой бывают такие эпизоды, что приходится отойти в оборону. Главное, что играли с терпением. В некоторых случаях, играли терпеливо. В некоторых случаях делали не то, что нужно, но своего добились.

Мешает ли лимит на молодых игроков моей команде? Я считаю, что он мешает азербайджанскому футболу», - заявил Абасов.