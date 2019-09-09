Никола Юрчевич: Сегодня я всем сердцем был азербайджанцем

9 Сентября 2019 23:15

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич прокомментировал ничью в матче группы E отборочного этапа ЕВРО-2020 с Хорватией в Баку (1:1), передает azrisport.com.

«Я очень и очень счастлив, благодаря сегодняшнему результату и игре. Горжусь своими футболистами. Мы играли против вице-чемпионов мира, в составе которых есть самые классные футболисты мира. Хорватия играла в честный футбол, с чем я ее поздравляю. Конечно, особенной благодарности заслуживают наши болельщики. Во втором тайме у нас была незабываемая поддержка.

Я сам – хорват, обычно мое сердце бьется с Хорватией. Но сегодня я всем сердцем был азербайджанцем, и мое сердце билось с Азербайджаном. Все мы заслужили такой результат. В последнее время у нас были хорошие игры, но результат получался неудачным. Сегодня мы добились положительного итога. Мне тяжело говорить, так как я сейчас на эмоциях. Я рад, что сегодня азербайджанские болельщики счастливы.

С Венгрией и Словакией в Баку мы сыграли слабо. На то есть несколько причин, но главная – это слабая физическая подготовка игроков в июне. Мы не выдержали физически, и это сказалось на игре и результате. Сейчас у нас в составе есть ряд молодых ребят, которые в будущем составят костяк сборной. Эмиль Балаев в этой встрече показал блестящую игру – он был великолепен. Особенно в первые минут 15-20, когда хорваты играли очень активно. Эмиль нам очень помог.

Мы прогрессируем с каждой игрой. Что нам ждать от следующих матчей? Все наши соперники – фавориты группы и в матчах с нами. В таких встречах нужно, чтобы 10 футболистов сыграли отлично, а 11-й – потрясающе. Сегодня у нас был потрясающим вратарь. Так же должно быть и в следующих матчах, потому что мы – не фавориты.

Вчера я уже говорил, почему Эмин Махмудов не играет с первых минут. Он – хороший игрок, но мы должны думать и о балансе, о сопернике, которому мы противостоим. Эмин – плеймейкер, хорошо действует с мячом, но в таких матчах мяч у нас бывает не так уж часто. Кроме того, нам бывает нужен высокий игрок, чтобы помогать в своей штрафной.

Сейчас мне надо осознать, что произошло в последние два часа. Конечно, мы хотим, чтобы наши футболисты играли не только сердцем, но и с умом. Эти два компонента сложно объединить. Когда в предыдущих играх были некоторые ошибки у Рахиля Мамедова и Антона Кривоцука, помните, какая была реакция в СМИ? А когда я дал шанс Ренату Дадашову, меня критиковали. Но сейчас с ним подписал контракт «Вулверхэмптон». Это не просто так. Значит, есть в нем что-то…

Я знаю хорватский менталитет. Это дало мне преимущество. Но к матчам со словаками и венграми мы тоже хорошо готовились», - заявил Юрчевич.