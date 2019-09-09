Азербайджан сыграл вничью с вице-чемпионами мира, добыв первое очко в отборе на ЕВРО

9 Сентября 2019 21:51

На azerisport.com прошел текстовый livescore матча группы E отборочного этапа ЕВРО-2020 по футболу между сборными Азербайджана и Хорватии.

АЗЕРБАЙДЖАН – ХОРВАТИЯ - 1:1 (0:1)

Модрич, 12-пен. (0:1), Халилзаде, 72 (1:1)



Баку, стадион «Бакселл Арена». Главный судья – Сандро Шредер (Швейцария).

Азербайджан: Эмиль Балаев, Гара Гараев, Шахрияр Рагимов, Бахлул Мустафазаде, Максим Медведев (к), Антон Кривоцюк, Дмитрий Назаров, Павел Пашаев (Тамкин Халилзаде, 46), Джавид Гусейнов (Эмин Махмудов, 60), Махир Эмрели, Рамиль Шейдаев.

Хорватия: Доминик Ливакович, Борна Баришич, Иван Перишич, Деян Ловрен, Лука Модрич (к), Марцело Брозович, Никола Влашич, Анте Ребич (Мислав Оршич, 86), Бруно Петкович, Домагай Вида, Карло Бартолец (Йосип Брекало, 76).

Предупреждение: Брозович, Кривоцюк, Халилзаде, Назаров, Баришич, Эйюбов, Медведев.



90+5' Матч закончен. Азербайджан добыл первое очко в нынешнем цикле.

90+3' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Медведев.

90+1' Четыре минуты добавлены к тайму.

90' Вида замыкал передачу с углового. Выше ворот.

90' ЗАМЕНА . Рашад Эйюбов вместо Назарова.

89' Гости прибрали мяч к себе в последние минут пять-шесть. Но наши пока хорошо держатся.

86' ЗАМЕНА . Мислав Оршич вместо Ребича.

84' Брекало бьет из-за штрафной. Очень неточно.

83' Шейдаев в штрафной с мячом, но нет возможности отдать кому-то низом, навешивает, отскок и Халилзаде пытался то ли бить, то ли прострелить. Вышло неудачно.

82' Странно такое говорить, но Азербайджан сейчас смотрится поострее Хорватии.

81' Назаров бьет с острого угла. Кипер на месте.

80' Неплохо разыграли штрафной наши, но завершить ударом не удается.

78' Восьмой угловой у наших ворот. Было опасно, но завершилось тем, что Балаев коленом влетает в Рагимова.

76' ЗАМЕНА . Йосип Брекало вместо Бартолеца.

73' А теперь важно не терять концентрации, ибо хорваты вновь могут взвинтить темп.

72' ГОООООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! Халилзаде получил мяч у левого фланга штрафной от Шейдаева, ворвался внутрь, бросившись в окружение троих, ушел от всех и неотразимо пробил - 1:1.

70' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Баришич.

69' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Назаров.

69' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Халилзаде.

67' Хорошая атака получилась у "милли", которая вновь завершилась тем, что мяч оказался в сетке ворот гостей. Но снова офсайд. На этот раз Эмрели был в положении вне игры.

65' Вида рукой подыграл себя близ штрафной, и это было куда очевидная игра рукой, чем та, что привела к пенальти. Ни судья, ни боковой ничего не зафиксировали.

62' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Кривоцюк.

61' Команды обменялись контратаками: сначала Эмрели загубил нашу, хотя потом могло быть продолжение, а затем Влашич протащил до штрафной и отдал Петковичу, чей удар был неплох, но мяч прокатился рядом со штангой.

60' ЗАМЕНА . Эмин Махмудов вместо Гусейнова.

54' Шейдаев сумел остановить мяч у левой кромки, Халилзаде подхватил, двинулся к воротам гостей, отыграл "стеночку" с Гусейновым и пробил. Угловой. Но "стандарт" ни к чему не привел.

50' Кривоцюк неудачно сыграл в центре обороны, одарив соперника мячом. К счастью, хорваты до удара довести контратаку не сумели.

46' Любопытное решение принял Юрчевич, проведя неожиданную замену. Таким образом, Кривоцюк перешел в центр защиты, Медведев теперь на правом фланге, а Рагимов опустился в левый фланг обороны. Халилзаде же будет теперь левым вингером.

46' ЗАМЕНА . Тамкин Халилзаде вместо Пашаева.

46' Второй тайм начался.

45+3' Первый тайм закончен.

45+2' Назаров отправил мяч в сетку ворот гостей. Но это был слишком очевидный офсайд.

45+1' Очень хочется верить, что в перерыве Юрчевич произведет нужные изменения и замены.

45' Перишич пробил. Мимо ворот.

44' Медведев оттолкнул Модрича в метров 30-ти от ворот. Штрафной. Прямая траектория до ворот.

42' Ужасная передача Гусейнова назад на Бахлула, рядом с которым был соперник и, естественно, быстрее оказался Влашич, но Мустафазаде успел подставить ногу. Но момент закончился подачей в штрафную, где Перишичи сфолил на Балаеве.

40' Назаров собрал вокруг себя троих в штрафной, покатил мяч под удар свободному Гусейнову, однако Джавид с района полукруга пробил выше ворот. А ведь никто ему не мешал нормально прицелиться...

38' Балаев неудачно играет на выходе из ворот, влепив еще рукой по Видео. Момент без угрозы, однако Домагой снова на газоне.

38' Петкович получил мяч в штрафной, Кривоцюк почему-то решил обойти его со спины, хотя хорват был лицом к воротам. Последовал удар, рикошет от Бахлула. Угловой.

34' Брозович бьет с ходу из-за пределов штрафной после подачи Модрича с углового. Мимо.

33' Шейдаев убегал в контратаку, добежал в штрафную и пробил почти с нулевого угла. Кипер отбил.

32' После гола хорваты немного сбавили темп и перешли скорее в менее энергозатратный режим.

28' Баришич бьет издали с ходу. Неточно.

27' Определенно, самая слабая сторона "милли" сейчас это весь левый фланг: Кривоцюк, Рагимов и Гусейнов совсем не справляются, а о взаимопонимании и говорить нечего.

24' Влашич мощно пробил, мяч летел точно под крестовину, но Балаев вновь начеку.

21' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Брозович.

18' Эмрели хорошо увидел Назарова в штрафной, отлично навесил, но Дмитрий в той ситуации слегка зашел в офсайд.

17' Перишич пытался замкнуть в прыжке ногой на дальней, но с трудом дотянулся до мяча и попасть в створ не удалось.

13' И снова Ребич вновь мог удвоить преимущество, и снова Балаев выиграл дуэль.

13' Ребич мог забивать второй мяч, но Балаев вовремя вышел из ворот и закрыл собой обзор для удара.

12' Если вспомнить предыдущие домашние матчи в цикле, когда тоже быстро пропускали, то ждать положительного уже не стоит.

11' ГОЛ. Модрич пробил, Балаев угадал угол, но не дотянулся - 0:1.

10' Пенальти в наши ворота. Кривоцюк, по мнению судьи, остановил мяч рукой. Хотя очень спорная ситуация.

9' Третий угловой у наших ворот за первую 10-минутку.

8' Петкович бьет со штрафного, метров с 25-и. Мяч от "стенки" ушел на угловой.

7' Гусейнов фолит перед штрафной. К слову, по первым минутам, Джавид совсем не поспевает за соперниками.

6' Модрич бьет издали, мяч сначала летел в левый от кипера угол, но рикошет от защитника и Балаеву пришлось уже переориентироваться в противоположный край. К счастью, Эмилю удалось среагировать как следует.

4' Вида лежит на газоне. Медики выбежали на поле, помогают ему.

2' Кривоцюк дважды пытался выбить мяч и оба раза у него его отобрали. И гости заработали первый угловой, который ни к чему не привел.

1' Матч начался.



19:55 Команды вышли на поле.

19:45 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня наша сборная проводит третью домашнюю игру в нынешнем цикле. Две предыдущие закончились для нас печально, а шансов против вице-чемпионов практически нет. И все же, пока еще рано посыпать голову пеплом. Кто знает, что нас сегодня ждет.

Другой матч группы:

22:45 ВЕНГРИЯ – СЛОВАКИЯ

Ранее Азербайджан проиграл в гостях Хорватии (1:2), потом уступил дома Венгрии (1:3) и Словакии (1:5), и проиграл в гостях Уэльсу (1:2).