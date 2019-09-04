Защитник Карабаха покинул сборную

4 Сентября 2019 15:13

В составе сборной Азербайджана по футболу, которая готовится к отборочному матчу чемпионата Европы-2020 с командой Уэльса, произошло изменение.

Как сообщает azerisport.com, сегодня на утренней тренировке защитник Рахиль Мамедов ухудшил травму и после осмотра врачей, игрок «Карабаха» покинул сбор. (АФФА)

Напомним, что матч Уэльс – Азербайджан состоится на стадионе «Кардифф Сити» в одноименном городе и начнется в 22:45 по бакинскому времени.