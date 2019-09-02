Полузащитник Хайдука вызван на матч с Азербайджаном

2 Сентября 2019 16:36

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич решил произвести еще одно изменение в составе команды, которую ждут матчи отборочного турнира ЕВРО-2020 по футболу против сборных Словакии (6 сентября, Трнава) и Азербайджана (9 сентября, Баку).

Как сообщает azerisport.com, вместо травмированного Матео Ковачича на сбор приглашен полузащитник хорватского клуба «Хайдук» Мийо Чакташ.

Напомним, что ранее вместо Ивана Ракитича был вызван Марко Рог из итальянского «Кальяри».