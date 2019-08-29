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Гурбан Гурбанов: Было большое давление, потому что мы остались единственной командой Азербайджана в евробкуках

29 Августа 2019 23:00
Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов провел пресс-конференцию после ответного матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы по футболу против североирландского «Линфилда» в Баку (2:1, первая игра – 2:3), передает azerisport.com.
«После поражения от АПОЭЛ сегодня наши болельщики тоже великолепно поддержали нас. Поздравляю их, как и своих футболистов. Непросто было. Возможно, в этом году мы создали больше всего голевых эпизодов за все время участия в еврокубках. Это сам по себе большой успех. Значит, в ближайшее время мы должны еще больше повысить уровень мастерства своих игроков. Вновь пробились в групповую стадию. Ждем завтрашнего дня, и узнаем, какие нам соперники достанутся. Североирландская команда показала, что в футболе нет слабых соперников. Наши ребята сыграли сегодня очень дисциплинированно. Пропущенный в концовке гол не входил в наши планы. Над нами было большое давление, потому что мы остались единственной командой Азербайджана в евробкуках. В такой ситуации непросто бывает подготовить игроков. «Линфилд» играл с большим желанием, получая удовольствие от своей игры в обороне. Неспроста они дошли до этого раунда», - начал Гурбанов.
Насколько важна эта игра для вас?
Каждая игра имеет большое значение для главного тренера. Не знаю, спрашиваете ли вы об этом потому, что это моя сотая игра в еврокубках. Сейчас для меня важна предстоящая встреча с «Сабаилом». Должны постоянно настраивать команду на победу.
Хайме Ромеро своей игрой в центральной зоне оправдал надежды?
Да, мы сменили его позицию, так как хотели больше скоростей в атаке. Он сыграл хорошо, и достойно до самого конца.
Это шестое подряд участие «Карабаха» в групповой стадии еврокубков. Помните первый раз?
Очень хорошо. Одолев «Твенте», глаза наполнились слезами. Сейчас я более опытный тренер. Эмоции от первой победы всегда бывают особенные. В этот раз все думали о выходе в групповую стадию Лиги чемпионов. Но и попадание в «группу» ЛЕ тоже ответственно. Вкладываешь много усилий для достижения поставленных целей, и когда это удается – радуешься, когда нет – огорчаешься.
Ожидаются ли еще трансферы?
Все клубы мира сейчас жалуются на трансферную ситуацию. Даже такие клубы, как «Реал» и «Барселона» не могут приобрести желаемых игроков. А особенно тяжело найти футболистов, подходящих нашему игровому стилю. Сложно найти того, кто обладал бы необходимыми качествами. У кого-то не хватает одного качества, тогда другой должен его подстраховывать. Порой, 3-4 желаемых трансфера не удаются. До сих пор мы вели переговоры с несколькими футболистами. Будем продолжать до закрытия «окна».
Последние два года свои матчи в групповой стадии «Карабах» проводил на Олимпийском стадионе, и это вызывало недовольство болельщиков. Каким будет выбор на сей раз?
Есть некоторые моменты, с которыми мы должны согласиться. Но все они бакинские стадионы. Однако Олимпийский стадион не может дать футболистам того же, что стадион «Тофик Бахрамов». Эта арена более удобна для болельщиков и игроков. В начале сезона мы играли на «Далга Арене». Должны нормально воспринимать все решение. Для групповой стадии заявили «Бахрамова». Думаю, здесь и будем играть.
Есть ли у команды такой потенциал, что мы до сих пор его не видели и сможем увидеть в групповой стадии?
Футболист должен много работать над собой. У футболистов «Карабаха» есть потенциал для дальнейшего прогресса. С ними мы готовимся и в индивидуальном порядке. В групповом этапе все иначе. Там сами соперники вынуждают играть еще лучше, еще быстрее. Потому что уровень будет более высоким. Надеюсь, мы сможем показать быстрый и зрелищный футбол.
Есть такое мнение, что три других клуба выбыли из ЛЕ из-за отсутствия конкуренции в премьер-лиге, а «Карабах» выходит за счет накопленного опыта.
Опыта для этого турнира у нас достаточно. Если буду высказываться, то это будет негативное мнение. Не хочу каждый раз это повторять. Я бы хотел, чтобы наши клубы стали более состоятельными, а в чемпионат приходили футболисты из сильных лиг. Играть в таком темпе весь сезон было бы на пользу всем. Я бы не хотел, чтобы чемпионат связывали с выступлением в Лиге Европы.

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