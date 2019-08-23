Гиггз надеется на Бэйла в матче с Азербайджаном

23 Августа 2019 13:43

Главный тренер сборной Уэльса по футболу Райан Гиггз выразил надежду, что полузащитник команды Гарет Бэйл сохранит набранную им форму перед встречей отборочного турнира ЕВРО-2020 против сборной Азербайджана, передает azerisport.com.

«Я очень рад, что Бэйлу удалось, наконец, разрешить свои вопросы с «Реалом». Он выходит в стартовом составе команды, на него рассчитывают тренеры. Я же могу выразить надежду, что он сохранит свою форму перед матчами сборной», - сказал он. (ВВС)