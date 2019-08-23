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Гиггз надеется на Бэйла в матче с Азербайджаном

23 Августа 2019 13:43

Главный тренер сборной Уэльса по футболу Райан Гиггз выразил надежду, что полузащитник команды Гарет Бэйл сохранит набранную им форму перед встречей отборочного турнира ЕВРО-2020 против сборной Азербайджана, передает azerisport.com.

«Я очень рад, что Бэйлу удалось, наконец, разрешить свои вопросы с «Реалом». Он выходит в стартовом составе команды, на него рассчитывают тренеры. Я же могу выразить надежду, что он сохранит свою форму перед матчами сборной», - сказал он. (ВВС)


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КомандаИВНПМО
Венгрия43016-49
Словакия32017-26
Хорватия32015-46
Уэльс31022-33
Азербайджан30033-100

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