LIVE: Карабах пропускает от Линфилда

22 Августа 2019 23:27

На azerisport.com проходит текстовый livescore первого матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы по футболу между североирландским «Линфилдом» и азербайджанским «Карабахом».