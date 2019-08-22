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LIVE: Карабах пропускает от Линфилда

22 Августа 2019 23:27

На azerisport.com проходит текстовый livescore первого матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы по футболу между североирландским «Линфилдом» и азербайджанским «Карабахом».

ЛИНФИЛД (Северная Ирландия) – КАРАБАХ (Азербайджан) - 1:1 (Идет первый тайм)
Реррас, 15 (0:1), Стаффорд, 40 (1:1)

Белфаст, стадион «Уиндзор Парк». Главный судья – Сандро Шерер (Швейцария).
Линфилд: Роан Фергюсон, Марк Стаффорд, Джимми Калахер, Бастьян Эри, Джэл Купер, Шейн Лейвери, Мэтью Кларк, Джейми Малгрю, Эндрю Митчелл, Найал Куинн, Крис Кейсмент.
Карабах: Вагнер, Максим Медведев, Рашад Садыхов (к), Аббас Гусейнов, Файсал Реррас, Гара Гараев, Мичел, Дани Кинтана, Абделла Зубир, Хайме Ромеро, Махир Эмрели.
Предупреждение: Стаффорд.

43' Гости воодушевились, и атакуют. Опасный момент у наших ворот, но удар Купера пришелся в Садыхова.
40' ГОЛ. Подача в штрафную из глубины со "стандарта", Стаффорд беспрепятственно наносит первый удар своей команды в створ, Вагнер полностью потерял ворота, куда залетает мяч - 1:1.
38' Реррас выиграл борьбу за мяч у бровки, прорвался до штрафной, отыгрался с Эмрели и пробил, но кипер сумел отбить. Атака продолжилась подачей Гусейнова в штрафную, где Зубир неудачно замыкал головой.
36' Контратака гостей, Зубир получил мяч у штрафной, в первый раз пробить не удалось, а в дальнейшем, в попытках найти пространство для еще одного удара, Абделла окончательно загубил момент, отпустив мяч далеко от себя.
35' Зубир и Ромеро не смотрятся сегодня особо остро и пока запоминаются лишь очень частыми потерями и редкими удачными действиями.
30' Хорошая точка была у Кинтаны для удара или подачи со штрафного. В итоге, испанец то ли подавал на дальнюю, то ли крутил под крестовину. Мяч покинул поле.
29' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Стаффорд.
26' Долго рождавшая атака Карабаха завершилась двумя ударами Ромеро: первый отбил вратарь, второй вновь попал в защитника. Заработанный угловой снова ни к чему полезному для гостей не привел.
22' Подача с углового, Мичел замыкал головой. Мимо.
21' Угловой снова разыгран неудачно, но атака продолжилась и завершилась очередным заработанным угловым.
20' Дальняя попытка от Ромеро, мяч вновь попадает в соперника. 
19' Реррас пробежался по флангу, отлично навесил, а оставшийся один Мичел перед воротами не без труда замыкал, но угодил в штангу.
18' Немного неудачной игры Карабаха на своей половине поля, однако Линфилд пока не выглядит способным, чтобы воспользоваться такими подарками.
15' ГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! Подача с углового была отбита, но атака продолжилась, и сброс Медведева в штрафную нашел адреста в лице Рерраса, который удачно пробил - 0:1.
15' Гусейнов получает мяч у штрафной, смещается чуть в центр и бьет с левой. И вновь попадает в защитника.
13' Эри получил мяч у штрафной, развернулся и пробил, и его удар заблокировали.
12' Кинтана и Зубир сыграли в "стеночку", и Дани завершил это ударом. Но и он угодил в защитника.
8' И вот Зубир, наконец, получил мяч и убежал от двоих оппонентов, пробил, но попал в защитника. 
7' Вингеры Карабаха пока что выглядят не очень уверенно, частенько теряя мяч при атаке. Однако в целом контроль за гостями.
2' Перехват мяча на половине поля хозяев, мяч у Махира и тот бьет неплохо с левой, метров с 23-х. Мяч пролетел чуть рядом со штангой.
1' Матч начался.                                                                                                                                                 
  
22:41 Команды вышли на поле.
22:31 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня Карабах проводит выездной матч в Белфасте на пути к групповой стадии ЛЕ. Гурбан Гурбанов столкнулся перед игрой с серьезными кадровыми потерями, но, к примеру, Максим Медведев все же оказался в стартовом составе. Посмотрим, удастся ли "скакунам" показать свою игру и уже в гостях сделать весомый шаг в сторону основной сетки турнира.


Ответная игра состоится 29 августа на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку.


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