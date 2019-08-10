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АПОЭЛ отправится в Баку завтра

10 Августа 2019 11:12
Кипрский АПОЭЛ в воскресенье ночью отправиться в Баку на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против азербайджанского «Карабаха».
Как передает azerisport.com, команда Томаса Долля вылетит из аэропорта Ларнаки в 23:20 по местному времени и прибудет в Баку в ночь на 12 августа, в 02:50. В понедельник Долль проведет пресс-конференцию, а после будет заключительная тренировка.
Матч «Карабах» – АПОЭЛ пройдет 13 августа на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку и начнется в 20:30.

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