Футбол
Нефтчи уходит от поражения от Бней Иегуды на последних секундах
На azerisport.com прошел текстовый livescore первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между азербайджанским «Нефтчи» и израильским «Бней Иегудой».
НЕФТЧИ (Азербайджан) – БНЕЙ ИЕГУДА (Израиль) - 2:2 (1:2)
Сагас, 26 (0:1), Гадир, 36 (0:2), Жозеф-Монроз, 43 (1:2), Алескеров, 90+7 (2:2)
Баку, стадион «Бакселл Арена». Главный судья – Карим Абед (Франция).
Нефтчи: Салахат Агаев, Антон Кривоцюк, Воислав Станкович (Мамаду Мбодж, 87), Эмин Махмудов (к), Дарио Фредерико, Рауф Алиев (Намик Алескеров, 73), Кирилл Петров, Омар Булудов, Стивен Жозеф-Монроз, Вангелис Плателлас (Багали Дабо, 80), Сони Мустивар.
Бней Иегуда: Эмилиюс Зубас, Дин Мори (к), Даниэль Фельцер, Амир Рустом, Шай Мазор (Паз Бен-Ари, 89), Дор Ян (Дор Кочав, 83), Мохаммад Гадир (Ариэль Лазми, 69), Авишай Коэн, Исмаила Соро, Тамби Сагас, Альбан Пниши.
Предупреждение: Плателлас, Пниши, Мустивар, Дарио, Алескеров, Соро.
90+8' Матч закончен. Ничья, конечно, лучше поражения. Но в ответной встрече "нефтяникам" нужно будет показывать совсем другой футбол, куда лучше, чем сегодня.
90+7' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Зубас.
90+7' ГООООООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! Кривоцюк подал в штрафную, воздух выиграли наши, скинув мяч перед вратарем, где был Алескеров, который красиво переиграл вратарь - 2:2.
90+6' Пять добавленных минут завершились. Но наверняка судья добавит что-то... секунд 30, видимо.
90+4' Еще один "умирающий" у гостей. Игра снова приостановлена. С другой стороны, Нефтчи, к сожалению, и в игровое время никак не может соорудить что-то путное в атаке.
90+1' Судья добавил всего 5 минут. Это просто смешно. Только лишь один последний момент в концовке тайма "унес" 4 минуты.
90' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Соро.
89' С момента фола Мустивара и до последней замены игра не шла больше пяти секунд.
89' ЗАМЕНА. Паз Бен-Ари вместо Мазора.
88' Очередное лежание на газоне. Судья снова остановил игру. Учитывая все задержки во второй тайме, арбитру следует как минимум добавить 6 минут.
87' ЗАМЕНА. Мамаду Мбодж вместо Станковича.
87' Болельщиков это взбесило, и они стали забрасывать поле посторонними предметами. Очень ненужное поведение.
86' Мустивар сыграл в мяч и получил по ноге, но судья посчитал, что фолил именно Мустивар...
83' ЗАМЕНА. Дор Кочав вместо Яна.
82' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Алескеров.
80' ЗАМЕНА. Багали Дабо вместо Плателласа.
79' Бордин собирается выпустить на поле свое главное голевое оружие прошлого сезона - Багали Дабо.
77' Больше минуты выиграли гости пока Мори приходили оказывать помощь, а затем он медленным шагом покидал поле, чтобы его подлечили там. Но уже спустя 5 секунды после пересечения линии поля он вернулся бодрым на поле.
75' Мори после фола от Дарио все еще на газоне.
75' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Дарио.
73' ЗАМЕНА. Намик Алескеров вместо Алиева.
71' Что ж, у гостей начался этап частых травм и судорог. Это было ожидаемо.
69' ЗАМЕНА. Ариэль Лазми вместо Гадира.
65' Еще одна попытка Кривоцюка издали. Мимо.
64' Дарио собрал перед собой пятерых соперников в штрафной и пробил, но, само собой, попал в одного из противника.
62' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Мустивар.
60' Соро с центра поля пробежал до штрафной, игроки Нефтчи почему-то раступились перед ним, позволив приблизиться к воротам. К счастью, удар Исмаилы оказался неточным.
60' Жозеф-Монроз протащил мяч с середины поля к штрафной соперника и пробил с левой. Высоко.
58' Сегодня Дарио смотрится довольно слабо. Хотя большие надежды в атаке возлагаются и на его плечи.
56' Центрдефы Нефтчи решили сегодня быть поставщиками мячей для соперника. В который раз за матч их передачи идут в ноги соперника, а не к своим.
55' Дарио получил мяч у фланга, сместился в центр и пробил безобразно.
53' Какой момент! Жозеф-Монроз получил мяч у дальней штанги прямо в ноги, пробил с острого угла, но мяч прокатился рядом с дальней от него штанги.
52' Второую 45-минутку Нефтчи начал поактивнее.
50' Кривоцюк решился на удар из-за пределов штрафной. Выше ворот.
47' Булудов подал с фланга в штрафную, Алиев хорошо выпрыгнул и замыкал головой, но удар получился простым и точно в руки вратаря.
46' Второй тайм начался.
45+1' Первый тайм закончен.
45' Странно, что, несмотря на три гола и несколько остановок, судья ни минуты не добавил.
45' Алиев упустил отличную возможность сравнять счет: получив мяч после срезки от соперника, Рауф слегка оцепенел, не ожидая такого подарка, замешкался, и не пробил, отдав на Стивена, но отдал очень плохо. Жаль.
43' ГООООООООООООЛЛЛЛ!!!! Сначала Плателлас пробил с линии штрафной, мяч угодил в штангу, Дарио на добивании, но его удар отбил кипер, однако точно в ноги Жозеф-Монроза, который не промахнулся с метра - 1:2.
40' Алиев пытался на дальней штанге головой замкнуть передачу из глубины, но подача была не самой лучшей и удар не получился.
39' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Пниши.
37' Только хотелось сказать, что бакинцам обязательно нужно забивать до перерыва, как они устроили такое безобразие. Очень печальная картина. Это совсем не тот Нефтчи, что мы видели в последние недели.
36' ГОЛ. Мустивар в очередной раз проиграл борьбу, контраатака, израильтяне попросту поиздевались над обороной Нефтчи и Гадир забил второй гол - 0:2.
34' Кривоцюк замыкал подачу с углового. К сожалению, удар получился неудачным.
34' Жозеф-Монроз прошел по левому флангу, вошел в штрафную и пробил, но попал в защитника. Угловой.
33' Почему-то любая атака соперника приводит оборону бакинцев в панику. В целом, пока что у хозяев ни в атаке, ни в обороне не клеится.
31' Очень легко стали гости уходить в контратаку, находясь при этом в численном меньшинстве. Завершилось все неточным ударом Соро. Нефтчи пора очнуться.
29' Есть подозрение, что Нефтчи не очень хорошо оценивает силы соперника. Проще говоря, допустил недооценку. Возможно, эти последние несколько минут приведут бакинцев в чувство.
28' Едва не пропустили наши еще раз: Станкович крайне неудачно откинул мяч к Агаеву, и его чуть не перехватили, но кипер вовремя вышел из ворот. Атака продолжилась с еще одной полу-угрозой, но не больше.
27' Проведя столь отлично матчи против Сперанцы и Арсенала, Нефтчи пропускает довольно простой мяч.
26' ГОЛ. Нефтчи поймали на контратаке: очень безобразно хозяева действовали в обороне, полностью проспав момент завершения, когда у Сагас было все время мира, чтобы подойти, спокойно прицелиться и пробить - 0:1.
24' Станкович в штрафной стелится в подкате и выбивает мяч из под ног соперника. Чисто сыгранно.
22' Постепенно атаки Нефтчи начинают приобретать более четкие очертания.
17' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Плателлас.
16' Нефтчи пока испытывает трудности в донесении мяча до своей линии атаки.
11' Соро пробил издали, завершая контратака Бней Иегуды. Мимо.
10' Стартовая десятиминутка прошла довольно спокойно, без опасностей. Гости довольно большими силами обороняются.
3' Первый угловой у ворот гостей. Плателлас подал, Петров сумел допрыгнуть до мяча, но пробить точно не вышло.
1' Матч начался.
20:56 Команды вышли на поле
20:45 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня Нефтчи ожидает первый шаг на пути к плей-офф раунду. Два предыдущих раунда команда Роберто Бордина начинала на выезде, на сей же раз дома. В составе "нефтяников" одно изменение по сравнению с предыдущей встрече: вместо Мамаду Кане вышел Вангелис Плателлас. Довольно атакующий состав. Посмотрим, как все сложится.