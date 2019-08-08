Нефтчи уходит от поражения от Бней Иегуды на последних секундах

8 Августа 2019 22:53

На azerisport.com прошел текстовый livescore первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между азербайджанским «Нефтчи» и израильским «Бней Иегудой».