LIVE: Карабах близок к победе над АПОЭЛ

6 Августа 2019 22:48

На azerisport.com проходит текстовый livescore первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между кипрским АПОЭЛ и азербайджанским «Карабахом».