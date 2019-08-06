Футбол
LIVE: Карабах близок к победе над АПОЭЛ
На azerisport.com проходит текстовый livescore первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между кипрским АПОЭЛ и азербайджанским «Карабахом».
АПОЭЛ (Кипр) – КАРАБАХ (Азербайджан) - 0:2 (Идет второй тайм)
Амрали, 54 (0:1), Гейе, 70 (0:2)
Никосия, стадион ГСП. Главный судья – Давиде Масса (Италия).
АПОЭЛ: Вид Белец, Прасителис Вурос, Томас Де Винсенти (к), Муса Аль-Тамари, Саввас Генцоглу (Линус Халлениус, 85), Антонио Яколиш (Андре Видигал, 64), Урош Матич (Алеф, 65), Гиоргос Меркис, Николас Янну, Драган Михайлович, Андрия Павлович.
Карабах: Вагнер, Рахиль Мамедов, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев, Аилтон, Мичел, Ричард Алмейда (Гара Гараев, 85), Симеон Славчев, Хайме Ромеро (Араз Абдуллаев, 85), Абделла Зубир, Махир Амрали (Магайе Гейе, 68).
Предупреждение: Меркис, Садыхов, Генцоглу, Мамедов.
90' Зубир снова раскидал опекунов в штрафной, но пробить или сделать толковую передачу не удалось.
87' Араз классно протащил мяч по флангу, легко уйдя от Янну, но его прострел не нашел адресата, кроме соперника, выбившего на угловой, розыгрыш которого, к слову, ни к чему не привел.
85' ЗАМЕНА. Линус Халлениус вместо Генцоглу.
85' ЗАМЕНА. Гара Гараев вместо Алмейды.
85' ЗАМЕНА. Араз Абдуллаев вместо Ромеро.
83' Секундный провал в обороне Карабаха, в частности, центра защиты, мог дорого стоить агдамцам. К счастью, Видигал не сумел толком обработать мяч и потерял его.
80' Гейе смотрится очень грузно, но большей частью полезно. Француз сделал классный заброс на Зубира, который пытался обыграть оппонента, чтобы пробить, но в этот раз не получилось.
77' Генцоглу опасно запулили низом издали. Мяч пролетел рядом со штангой.
75' После второго гола Карабах потерял игру. Но уже пора бы возвращаться в игру, иначе АПОЭЛ может воспользоваться таким подарком.
71' Опаснейший момент у наших ворот: Павлович замыкал передачу головой и попал в перекладину, а затем Вурос играл на добивании, но послал снаряд выше ворот.
70' ГООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! Зубир получил мяч у штрафной, воврался в нее, накрутив опекунов, и прострелил точно в Гейе, который спокойно отправил мяч в пустые ворота - 0:2.
68' ЗАМЕНА. Магайе Гейе вместо Амрали.
67' Не совсем понятное решение судьи: Вурос двумя руками хватал и бросил на газон Зубира, но фол в пользу АПОЭЛ... Любопытно.
65' ЗАМЕНА. Алеф вместо Матича.
64' ЗАМЕНА. Андре Видигал вместо Яколиша.
63' Ответная атака АПОЭЛ завершается ударом Матич. Вагнер на месте.
62' Амрали получил мяч на фланге, слегка сдвинулся в центр и пробил почти с линии штрафной. Но вышло слабо, и кипер спокойно забрал мяч.
61' После гола хозяева пося стали чаще грубить. Видимо, слишком поддаются эмоциям.
60' Отличный момент у Карабаха: Медведев шикарной передачей увидел Амрали, тот убегал к вратарской, но должен был быстрее делать прострел на Зубира. Задержка привела к неточному прострелу и упущенному шансу.
58' Де Винсенти наносит удар со штрафного. Неточно.
57' Оба центрдефа у нас висят теперь на карточках. Так что им стоит быть уже аккуратнее.
57' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Мамедов.
54' ГОООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛ!!!!!! Садыхов отдал на Славчева, тот чуть было не потерял, но соперника оказался нерасторопным, затем мяч оказался у Ромеро, а тот отдал на Амрали, который не оставил шанса киперу - 0:1.
52' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Генцоглу.
50' Де Винсенти клал мяч под перекладину, но Вагнер отбил. Угловой угрозы не привел, хотя кипер не самым удачным образом вышел на мяч.
49' Бесполезность Славчева в атаке теперь трансфомировалась в серьезный ущерб для команды.
48' Славчев свалил соперника прямо в полукруге штрафной Карабаха. Опаснейшая точка.
47' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Садыхов.
46' Второй тайм начался.
45' Первый тайм закончен.
44' Белец вовремя вышел из ворот и не позволил Зубиру выбежать на него с мячом. Хороший момент мог быть у нас.
40' Сегодня у Алмейды совсем не идут пасы. У Зубира тоже пока не все получается так, как может.
32' Карабах, по сути, играет вдесятером, ибо Славчев уже попросту передвигается по полю без какой-либо пользы.
31' Ромеро хорошо вышел в контратаку, протащил мяч до половины гостей, но там его свалил Меркис.
31' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Меркис.
29' Генцоглу бьет издали, Вагнер отбивает перед собой, точно на Павловича, но добивание последнего было неудачным. К тому же, было зафиксировано положение вне игры.
28' Аль-Тамари бьет с позиции, откуда ожидалась подача, Вагнер сумел отбить, но атака продолжилась и завершилась тем, что Аль-Тамари бросился на газон, пытаясь заработать пенальти. Но судья не купился на артистизм иорданца.
24' Садыхов пытался скинуть мяч головой Вагнеру, но кипер слишком быстро вышел из ворот и недопонимание чуть не привело к автоголу. Пронесло.
20' У Карабаха Славчев полностью выпадает из игры команды, из-за чего агдамцы действуют так, словно их всего десять человек на поле.
18' Зубир совершил рейд по левому флангу, добежал почти до края поля и прострелил в штрафную, но там Амрали чуть-чуть опередели.
13' Карабах постепенно отодвигает игру от своей штрафной, но пока большая часть встречи проходит на половине поля гостей.
8' Отличная контратака Карабаха после грубой ошибки соперника: Амрали протащил мяч, откатил Зубиру, но тот не решился пробить сразу, пошел в обводку, и уже бил в упор, но с такой дистанции переиграть кипера уже было практически невозможно.
7' Матич бьет в ближний для себя угол, Вагнер накрывает мяч.
5' Аль-Тамари прицеливался из-за пределов штрафной. Несильно и неточно.
4' Хозяева активнее действуют, с первых минут стараются прижать Карабах к его штрафной.
1' Матч начался.
20:57 Команды выходят на поле.
20:45 Добрый день, дорогие друзья! Агдамскому Карабаху сегодня предстоит тяжелый выездной матч с чемпионом Кипра. Подопечным Гурбана Гурбанова необходимо выдать свою лучшую игру, чтобы в ответной встрече в Баку иметь хорошие шансы на продолжение борьбы в ЛЧ. В составе "скакунов" всего одно изменение по сравнению с предыдущей встрече: вместо выбывшего из-за травмы Филипа Озобича сыграет Симеон Славчев.