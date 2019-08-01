Нефтчи учинил разгром над Арсеналом и вышел в 3-й раунд квалификации ЛЕ

1 Августа 2019 22:52

На azerisport.com прошел текстовый livescore ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между азербайджанским «Нефтчи» и российским «Арсеналом».