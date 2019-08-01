Футбол
Нефтчи учинил разгром над Арсеналом и вышел в 3-й раунд квалификации ЛЕ
1 Августа 2019 22:52
На azerisport.com прошел текстовый livescore ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между азербайджанским «Нефтчи» и российским «Арсеналом».
НЕФТЧИ (Азербайджан) – АРСЕНАЛ (Россия) - 3:0 (0:0)
Алиев, 49 (1:0), Дарио, 89-пен. (2:0), Мбодж, 90+3 (3:0)
Баку, стадион «Бакселл Арена». Главный судья – Алан Марио Сант (Мальта). Первый матч – 1:0.
Нефтчи: Салахат Агаев, Антон Кривоцюк, Воислав Станкович, Эмин Махмудов (к) (Намик Алескеров, 62), Дарио Фредерико (Рахман Гаджиев, 90+1), Рауф Алиев (Мамаду Мбодж, 77), Кирилл Петров, Омар Булудов, Стивен Жозеф-Монроз, Мамаду Кане, Сони Мустивар.
Арсенал: Михаил Левашов, Максим Беляев, Гия Григалава, Кирилл Комбаров (к) (Ламек Банда, 72), Сергей Ткачев, Горан Чаушич, Виктор Альварес, Даниил Лисовой, Игорь Горбатенко, Георги Костадинов, Евгений Луценко.
Предупреждение: Чаушич, Петров, Кривоцюк, Мбодж.
90+5' Матч закончен. Нефтчи выходит в 3-й раунд квалификации ЛЕ.
90+4' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Мбодж.
90+3' ГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!! Гаджиев классно подал со "стандарта" в штрафную, где Мбодж отлично подставил голову и отправил мяч в ворота - 3:0.
90+1' Кстати, добавлены 5 минут ко второй половине.
90+1' ЗАМЕНА. Рахман Гаджиев вместо Дарио.
89' ГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! Дарио не оставляет шансов Левашову и удваивает счет - 2:0.
88' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Григалава.
88' Контратака Нефтчи, Дарио в концовке передерживает мяч, но все же бьет, и удар останавливается рукой Григалавы. Судья показывает на "точку".
87' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Кривоцюк.
86' Чаушич бьет издали. Мимо.
80' Тем временем Петров вне поля, и тоже, судя по всему, будет заменен.
80' ЗАМЕНА. Александру Тудорие вместо Костадинова.
80' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Костадинов.
78' После еще одной замены очередная перестановка в линии атаки, и еще в обороне. Мбоджа ушел в центр обороны, Жозеф-Монроз на острие, Алескеров справа, а Дарио слева.
77' ЗАМЕНА. Мамаду Мбодж вместо Алиева.
72' ЗАМЕНА. Ламек Банда вместо Комбарова.
68' Горбатенко бьет со штрафного, мяч попадает в перекладину. Повезло бакинцам.
67' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Петров.
67' Петров локтем остановил мяч после удара Ткачева. Опасный штрафной у ворот Нефтчи.
65' После замены Махмудова в центре поля у Нефтчи произошла некоторая перестановка, и теперь Дарио в центре, Алескеров слева, а Жозеф-Монроз перешел на правый фланг. И, судя по всему, по этой причине впереди у хозяева небольшой сумбур в действиях в эти минуты.
63' Ткачев неплохо так приложился по мячу метров 28-и. Рядом с воротами пролетел мяч.
62' ЗАМЕНА. Намик Алескеров вместо Махмудова.
62' Капитан Нефтчи покидает поле на носилках. Надеемся, травма не окажется в итоге очень серьезной.
61' Махмудов показывает тренерскому штабу Нефтчи, что у него проблема с левой ногой. Судя по всему, будет замена.
56' Аналогичная атака, но уже с передачей Мустивара на Жозеф-Монроза, однако француз не сумел дотянуться до мяча как следует.
54' Жозеф-Монроз переводил мяч с правого фланга на левый, в штрафную соперника, а там Алиев пробил с ходу. Не самый опасный удар в матче.
53' Чаушич бьет, но мяч от защитника уходит на угловой, который, в итоге, ни к чему не привел.
50' Ответ Арсенала мог быть аналогичным, но опасный момент завершился неточным ударом Ткачева с района 11-метровой точки.
49' ГОООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!! Махмудов увидел выбегавшего за спины защитникам Алиева, сделал отличную передачу на рандеву с кипером и Рауф не промахнулся, отправив мяч внешней стороной стопы в створ - 1:0.
48' Вновь Арсенал активнее начал тайм.
46' Второй тайм начался.
45+2' Первый тайм закончен.
45+1' Опасная контратака бакинцев: Алиев убегал вперед, но его передача на Дарио оказалась перекрыта.
45' Одна минута добавлена.
44' Довольно слабо в первом тайме смотрились атакующие фланги Нефтчи. Арсенал же под конец тайма старается задавить хозяев поля числом и активностью. Пока не удается.
38' Станкович пробил со штрафного. Удар блокировали игроки Арсенала.
36' Жозеф-Монроза свалили у линии штрафной Арсенала. Опасная точка.
35' Беляев головой замыкал подачу с углового. Ему никто не помешал пробить, но, к счастью, не в створ.
32' Чаушич наносит удар, рикошет от защитника Нефтчи и Агаев сумел сориентироваться и отбить мяч.
31' Дальний выстрел от Горбатенко. Мимо ворот пролетает мяч.
29' Дарио наносит удар. Неточно.
28' Арсенал действует в эти минуты только на половине поля хозяев, но Нефтчи хорошо держит оборону, не позволяя сопернику получить возможность для удара.
20' "Стандарт" разыграли гости, подача в штрафную, Агаев действует не очень уверенно, мяч затерялся среди ног, но в итоге удается выбить снаряд подальше. Салахату нужно перестать так волноваться на выходах.
19' Напряженная игра на поле. Обе команды при каждой возможности убегают сразу в атаку.
14' Горбатенко наносит удар издали. Мимо ворот.
11' Атака Арсенала завершилась ударом Лисового. Рядом с воротами прокатился мяч.
9' Чаушич ногой влепил по лицу Махмудова.
9' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Чаушич.
7' В стартовые минуты хозяева поля вынуждены только обороняться.
6' Первый угловой в игре у ворот Нефтчи.
3' Гости активно начали и сразу рвутся в атаку.
1' Матч начался.
20:57 Команды вышли на поле.
20:45 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня бакинскому Нефтчи предстоит завершить дело, начатое на прошлой неделе в России, когда в Туле был обыгран Арсенал. У команды Роберто Бордина есть небольшое преимущество, однако сегодня важно, как минимум, сохранить его.
Алиев, 49 (1:0), Дарио, 89-пен. (2:0), Мбодж, 90+3 (3:0)
Баку, стадион «Бакселл Арена». Главный судья – Алан Марио Сант (Мальта). Первый матч – 1:0.
Нефтчи: Салахат Агаев, Антон Кривоцюк, Воислав Станкович, Эмин Махмудов (к) (Намик Алескеров, 62), Дарио Фредерико (Рахман Гаджиев, 90+1), Рауф Алиев (Мамаду Мбодж, 77), Кирилл Петров, Омар Булудов, Стивен Жозеф-Монроз, Мамаду Кане, Сони Мустивар.
Арсенал: Михаил Левашов, Максим Беляев, Гия Григалава, Кирилл Комбаров (к) (Ламек Банда, 72), Сергей Ткачев, Горан Чаушич, Виктор Альварес, Даниил Лисовой, Игорь Горбатенко, Георги Костадинов, Евгений Луценко.
Предупреждение: Чаушич, Петров, Кривоцюк, Мбодж.
90+5' Матч закончен. Нефтчи выходит в 3-й раунд квалификации ЛЕ.
90+4' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Мбодж.
90+3' ГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!! Гаджиев классно подал со "стандарта" в штрафную, где Мбодж отлично подставил голову и отправил мяч в ворота - 3:0.
90+1' Кстати, добавлены 5 минут ко второй половине.
90+1' ЗАМЕНА. Рахман Гаджиев вместо Дарио.
89' ГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! Дарио не оставляет шансов Левашову и удваивает счет - 2:0.
88' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Григалава.
88' Контратака Нефтчи, Дарио в концовке передерживает мяч, но все же бьет, и удар останавливается рукой Григалавы. Судья показывает на "точку".
87' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Кривоцюк.
86' Чаушич бьет издали. Мимо.
80' Тем временем Петров вне поля, и тоже, судя по всему, будет заменен.
80' ЗАМЕНА. Александру Тудорие вместо Костадинова.
80' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Костадинов.
78' После еще одной замены очередная перестановка в линии атаки, и еще в обороне. Мбоджа ушел в центр обороны, Жозеф-Монроз на острие, Алескеров справа, а Дарио слева.
77' ЗАМЕНА. Мамаду Мбодж вместо Алиева.
72' ЗАМЕНА. Ламек Банда вместо Комбарова.
68' Горбатенко бьет со штрафного, мяч попадает в перекладину. Повезло бакинцам.
67' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Петров.
67' Петров локтем остановил мяч после удара Ткачева. Опасный штрафной у ворот Нефтчи.
65' После замены Махмудова в центре поля у Нефтчи произошла некоторая перестановка, и теперь Дарио в центре, Алескеров слева, а Жозеф-Монроз перешел на правый фланг. И, судя по всему, по этой причине впереди у хозяева небольшой сумбур в действиях в эти минуты.
63' Ткачев неплохо так приложился по мячу метров 28-и. Рядом с воротами пролетел мяч.
62' ЗАМЕНА. Намик Алескеров вместо Махмудова.
62' Капитан Нефтчи покидает поле на носилках. Надеемся, травма не окажется в итоге очень серьезной.
61' Махмудов показывает тренерскому штабу Нефтчи, что у него проблема с левой ногой. Судя по всему, будет замена.
56' Аналогичная атака, но уже с передачей Мустивара на Жозеф-Монроза, однако француз не сумел дотянуться до мяча как следует.
54' Жозеф-Монроз переводил мяч с правого фланга на левый, в штрафную соперника, а там Алиев пробил с ходу. Не самый опасный удар в матче.
53' Чаушич бьет, но мяч от защитника уходит на угловой, который, в итоге, ни к чему не привел.
50' Ответ Арсенала мог быть аналогичным, но опасный момент завершился неточным ударом Ткачева с района 11-метровой точки.
49' ГОООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!! Махмудов увидел выбегавшего за спины защитникам Алиева, сделал отличную передачу на рандеву с кипером и Рауф не промахнулся, отправив мяч внешней стороной стопы в створ - 1:0.
48' Вновь Арсенал активнее начал тайм.
46' Второй тайм начался.
45+2' Первый тайм закончен.
45+1' Опасная контратака бакинцев: Алиев убегал вперед, но его передача на Дарио оказалась перекрыта.
45' Одна минута добавлена.
44' Довольно слабо в первом тайме смотрились атакующие фланги Нефтчи. Арсенал же под конец тайма старается задавить хозяев поля числом и активностью. Пока не удается.
38' Станкович пробил со штрафного. Удар блокировали игроки Арсенала.
36' Жозеф-Монроза свалили у линии штрафной Арсенала. Опасная точка.
35' Беляев головой замыкал подачу с углового. Ему никто не помешал пробить, но, к счастью, не в створ.
32' Чаушич наносит удар, рикошет от защитника Нефтчи и Агаев сумел сориентироваться и отбить мяч.
31' Дальний выстрел от Горбатенко. Мимо ворот пролетает мяч.
29' Дарио наносит удар. Неточно.
28' Арсенал действует в эти минуты только на половине поля хозяев, но Нефтчи хорошо держит оборону, не позволяя сопернику получить возможность для удара.
20' "Стандарт" разыграли гости, подача в штрафную, Агаев действует не очень уверенно, мяч затерялся среди ног, но в итоге удается выбить снаряд подальше. Салахату нужно перестать так волноваться на выходах.
19' Напряженная игра на поле. Обе команды при каждой возможности убегают сразу в атаку.
14' Горбатенко наносит удар издали. Мимо ворот.
11' Атака Арсенала завершилась ударом Лисового. Рядом с воротами прокатился мяч.
9' Чаушич ногой влепил по лицу Махмудова.
9' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Чаушич.
7' В стартовые минуты хозяева поля вынуждены только обороняться.
6' Первый угловой в игре у ворот Нефтчи.
3' Гости активно начали и сразу рвутся в атаку.
1' Матч начался.
20:57 Команды вышли на поле.
20:45 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня бакинскому Нефтчи предстоит завершить дело, начатое на прошлой неделе в России, когда в Туле был обыгран Арсенал. У команды Роберто Бордина есть небольшое преимущество, однако сегодня важно, как минимум, сохранить его.