Футбол
Гурбан Гурбанов: Инцидент между фанатами и полицией? Они «милые враги»
31 Июля 2019 23:35
Главный азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу в отметном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу над ирландским «Дандолком» в Баку (3:0, первая игра – 1:1), передает azerisport.com.
«Поздравляю ребят с победой. Мы показали очень дисциплинированную игру. Серьезно готовились к матчу, который получился напряженным. После первой встречи я говорил, что соперник – команда с характером. Они говорили очень амбициозно и уверенно. Думаю, наши ребята показали, на что они способны, и подарили болельщикам красивую победу», - заявил Гурбанов.
Как вам выступление местных игроков?
Мы показали коллективную игру. Разумеется, хотели каждый эпизод завершать голом.
Мы показали коллективную игру. Разумеется, хотели каждый эпизод завершать голом.
Хотя преимущество было за «Карабахом», в какой-то момент второй тайма ваша команда упускала нити игры. С чем это связано?
Естественно, что проигрывающая сторона прибавляла в активности. А сторона, которая побеждает, не может держать один и тот же темп все 90 минут.
Естественно, что проигрывающая сторона прибавляла в активности. А сторона, которая побеждает, не может держать один и тот же темп все 90 минут.
Как обстоят дела с травмой Филипа Озобича?
Завтра узнаем точно. Но думаю, это не легкая травма.
Завтра узнаем точно. Но думаю, это не легкая травма.
Тренеры кипрского АПОЭЛ, с которым вам играть в 3-м раунде, следили за матчем. А вы следили за соперником?
Посмотрели некоторых их матчи. Думаю, всех нас ждут две интересные игры.
Посмотрели некоторых их матчи. Думаю, всех нас ждут две интересные игры.
Как прокомментируете конфликт во втором тайме между вашими фанатами и полицией?
Они «милые враги». Каждый раз подержат 1-2 дня кого-то и отпускают, и болельщики побеждают. Мы всегда рядом с нашими болельщиками.
Они «милые враги». Каждый раз подержат 1-2 дня кого-то и отпускают, и болельщики побеждают. Мы всегда рядом с нашими болельщиками.
Хотя и прошло семь лет, но никто не забыл, что было на матче АПОЭЛ – «Нефтчи». Сможете ли как следует настроить на этого соперника азербайджанских футболистов команды?
Это спорт. Если будем настраивать ребят в ином русле, то проиграем. Нужно постараться, чтобы были полностью сконцентрированы на матче.
Это спорт. Если будем настраивать ребят в ином русле, то проиграем. Нужно постараться, чтобы были полностью сконцентрированы на матче.