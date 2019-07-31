Гурбан Гурбанов: Инцидент между фанатами и полицией? Они «милые враги»

31 Июля 2019 23:35

Главный азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу в отметном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу над ирландским «Дандолком» в Баку (3:0, первая игра – 1:1), передает azerisport.com.

«Поздравляю ребят с победой. Мы показали очень дисциплинированную игру. Серьезно готовились к матчу, который получился напряженным. После первой встречи я говорил, что соперник – команда с характером. Они говорили очень амбициозно и уверенно. Думаю, наши ребята показали, на что они способны, и подарили болельщикам красивую победу», - заявил Гурбанов.

Как вам выступление местных игроков?

Мы показали коллективную игру. Разумеется, хотели каждый эпизод завершать голом.

Хотя преимущество было за «Карабахом», в какой-то момент второй тайма ваша команда упускала нити игры. С чем это связано?

Естественно, что проигрывающая сторона прибавляла в активности. А сторона, которая побеждает, не может держать один и тот же темп все 90 минут.

Как обстоят дела с травмой Филипа Озобича?

Завтра узнаем точно. Но думаю, это не легкая травма.

Тренеры кипрского АПОЭЛ, с которым вам играть в 3-м раунде, следили за матчем. А вы следили за соперником?

Посмотрели некоторых их матчи. Думаю, всех нас ждут две интересные игры.

Как прокомментируете конфликт во втором тайме между вашими фанатами и полицией?

Они «милые враги». Каждый раз подержат 1-2 дня кого-то и отпускают, и болельщики побеждают. Мы всегда рядом с нашими болельщиками.

Хотя и прошло семь лет, но никто не забыл, что было на матче АПОЭЛ – «Нефтчи». Сможете ли как следует настроить на этого соперника азербайджанских футболистов команды?

Это спорт. Если будем настраивать ребят в ином русле, то проиграем. Нужно постараться, чтобы были полностью сконцентрированы на матче.