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Тахир ГЕЗАЛЬ: Нынешний Карабах – лучший в своей истории

31 Июля 2019 23:23
Вице-президент азербайджанского «Карабаха» Тахир Гезаль после ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против ирландского «Дандолка» в Баку (3:0, первая игра – 1:1) ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент azerisport.com.
«Увидели хорошую игру в исполнении нашей команды. Один забитый гол позволил более комфортно чувствовать себя в атаке», - заявил Гезаль.
Сможет ли «Карабах» пройти АПОЭЛ, с которым встретится в 3-м раунде?
Это более сильный соперник. Да, и бюджет у них выше нашего. Но «Карабах» вновь был хорош. Порадовали новички. Это говорит о том, что Гурбан Гурбанов правильно управляет командой. Мне кажется, нынешний «Карабах» – лучший в своей истории. Думаю, многие со мной согласятся. Против кипрского клуба мы увидим сильный «Карабах».
Что скажете об инциденте с болельщиками, часть которых забрала полиция?
Это меня беспокоит. Но пока не знаю, что случилось. Будем говорить с правоохранительными органами, чтобы такое не повторялось. Инциденты на трибунах только вредят.
Что будет, если команде не удастся выйти в групповой этап Лиги чемпионов?
Есть Лига Европы. Но давайте не будем пока так говорить. Надо готовиться к следующему раунду, чтобы удачно его провести.
Семь лет назад «Нефтчи» уже играл с кипрским клубом, и тогда был небольшой конфликт, когда был поднят вопрос Карабаха…
Мы будем думать об игре. Своей игрой, качеством и отвагой будет говорить миру о Карабахе. Мы – мирный клуб, занимаемся только спортом. Свой ответ мы дадим на поле.

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Сумгайыт28851523-4229
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КомандаИВНПМО
Венгрия43016-49
Словакия32017-26
Хорватия32015-46
Уэльс31022-33
Азербайджан30033-100

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