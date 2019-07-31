Тахир ГЕЗАЛЬ: Нынешний Карабах – лучший в своей истории

31 Июля 2019 23:23

Вице-президент азербайджанского «Карабаха» Тахир Гезаль после ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против ирландского «Дандолка» в Баку (3:0, первая игра – 1:1) ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент azerisport.com.

«Увидели хорошую игру в исполнении нашей команды. Один забитый гол позволил более комфортно чувствовать себя в атаке», - заявил Гезаль.

Сможет ли «Карабах» пройти АПОЭЛ, с которым встретится в 3-м раунде?

Это более сильный соперник. Да, и бюджет у них выше нашего. Но «Карабах» вновь был хорош. Порадовали новички. Это говорит о том, что Гурбан Гурбанов правильно управляет командой. Мне кажется, нынешний «Карабах» – лучший в своей истории. Думаю, многие со мной согласятся. Против кипрского клуба мы увидим сильный «Карабах».

Что скажете об инциденте с болельщиками, часть которых забрала полиция?

Это меня беспокоит. Но пока не знаю, что случилось. Будем говорить с правоохранительными органами, чтобы такое не повторялось. Инциденты на трибунах только вредят.

Что будет, если команде не удастся выйти в групповой этап Лиги чемпионов?

Есть Лига Европы. Но давайте не будем пока так говорить. Надо готовиться к следующему раунду, чтобы удачно его провести.

Семь лет назад «Нефтчи» уже играл с кипрским клубом, и тогда был небольшой конфликт, когда был поднят вопрос Карабаха…

Мы будем думать об игре. Своей игрой, качеством и отвагой будет говорить миру о Карабахе. Мы – мирный клуб, занимаемся только спортом. Свой ответ мы дадим на поле.