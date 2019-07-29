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Футбол

Айхан Аббасов: Хотели увидеть свою команду против такого сильного соперника

29 Июля 2019 23:52
Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Сумгайыт» Айхан Аббасов прокомментировал ничью в товарищеском матче с турецким «Генчлербирлиги» (1:1), передает azerisport.com.
«Этот соперник был сильнейшим из тех, с кем нам довелось играть до сих пор. В прошлом сезоне они выиграли первый дивизион и новый начнут в Суперлиге. Это была важная игра. Хотели увидеть свою команду против такого сильного соперника. Ребята боролись. Во втором тайме у нас были голевые моменты, но реализовать их не сумели. Несмотря на это, самоотдача ребят на поле  меня порадовала. Пока не все набрали свою форму. Надеюсь, до старта премьер-лиги они полностью восстановят форму и помогут команде», - заявил Аббасов сайту клуба.

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