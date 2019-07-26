Кямран ГУЛИЕВ: Победа над Арсеналом не что-то экстраординарное

26 Июля 2019 00:21

Президент азербайджанского клуба «Нефтчи» Кямран Гулиев после победы над российским «Арсеналом» (1:0) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу провел брифинг для СМИ, в котором принял участие и корреспондент azerisport.com.

«Со времени независимости это первая победа азербайджанских клубов в еврокубках над российскими командами. С этим событием всех поздравляю. Но я считаю, что мы выиграли только битву, а не войну», - начал разговор Гулиев.

Насколько неожиданным стало такое большое количество болельщиков «Нефтчи»?

Ожидали. Мы знали, что столько болельщиков придет. Спасибо также нашим соотечественникам, что поддержали нас. «Нефтчи» любят и это нормально. Если 3000 км едут в Молдову, то почему сюда не приехать? Если пройдем в следующий раунд, то приедут и в Израиль (улыбается).

Перед игрой какой прогноз был у вас?

Если честно, то на ничью ставил. Хороший результат был бы, но, как видите, добились большего. Эта победа не что-то экстраординарное. У нас сильная команда.

«Нефтчи» столкнулся с проблемами в дороге и должен был быть уставшим. Вы ожидали такой игры?

Команда своей игрой показала свой профессионализм. Несмотря ни на что, они сыграли хорошо. Технические проблемы вполне могут быть, а АЗАЛ серьезно подошел к своему делу и не стал рисковать, отправляя проблемный самолет в путь.

«Нефтчи» в этом евросезоне - единственный азербайджанский клуб, не пропустивший ни одного мяча...

И одержал все три победы.

Насколько решили исход пары?

На 50%.

Команда зарабатывает с каждой победой. Будет оживление на трансферном рынке?

У нас был сложный период. Сейчас все траты сбалансированы, чтобы долгов не было. Чтобы не было проблем с выплатами. Если пройдем и этот этап, то финансовых возможностей будет больше.