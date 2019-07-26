301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.1

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Футбол

Кямран ГУЛИЕВ: Победа над Арсеналом не что-то экстраординарное

26 Июля 2019 00:21
Президент азербайджанского клуба «Нефтчи» Кямран Гулиев после победы над российским «Арсеналом» (1:0) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу провел брифинг для СМИ, в котором принял участие и корреспондент azerisport.com.
«Со времени независимости это первая победа азербайджанских клубов в еврокубках над российскими командами. С этим событием всех поздравляю. Но я считаю, что мы выиграли только битву, а не войну», - начал разговор Гулиев.
Насколько неожиданным стало такое большое количество болельщиков «Нефтчи»?
Ожидали. Мы знали, что столько болельщиков придет. Спасибо также нашим соотечественникам, что поддержали нас. «Нефтчи» любят и это нормально. Если 3000 км едут в Молдову, то почему сюда не приехать? Если пройдем в следующий раунд, то приедут и в Израиль (улыбается).
Перед игрой какой прогноз был у вас?
Если честно, то на ничью ставил. Хороший результат был бы, но, как видите, добились большего. Эта победа не что-то экстраординарное. У нас сильная команда.
«Нефтчи» столкнулся с проблемами в дороге и должен был быть уставшим. Вы ожидали такой игры?
Команда своей игрой показала свой профессионализм. Несмотря ни на что, они сыграли хорошо. Технические проблемы вполне могут быть, а АЗАЛ серьезно подошел к своему делу и не стал рисковать, отправляя проблемный самолет в путь.
«Нефтчи» в этом евросезоне - единственный азербайджанский клуб, не пропустивший ни одного мяча...
И одержал все три победы.
Насколько решили исход пары?
На 50%.
Команда зарабатывает с каждой победой. Будет оживление на трансферном рынке?
У нас был сложный период. Сейчас все траты сбалансированы, чтобы долгов не было. Чтобы не было проблем с выплатами. Если пройдем и этот этап, то финансовых возможностей будет больше.

Просмотрено: 2053

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.1

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.0

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Как Габала проиграла Динамо

Как Габала проиграла Динамо

Как Азербайджан победил чемпиона ЕВРО

Как Азербайджан победил чемпиона ЕВРО

Как Сумгайыт сыграл вничью с Петролулом

Как Сумгайыт сыграл вничью с Петролулом

все фото

Фотосессия

Элен и Лейла. Часть III Элен и Лейла. Часть III
за 4 дня

Самое читаемое

На матч Арсенал-Нефтчи продано 16 000 билетов 23 Июля 2019, 12:01
Первая победа Сумгайыта в Турции 24 Июля 2019, 19:45
Ничья Карабаха отразилась на рейтинге УЕФА 25 Июля 2019, 07:46
Худиев назначен на матч Лиги Европы 22 Июля 2019, 10:30
Кешля сыграет с Османлыспором 25 Июля 2019, 11:03
Карабах упускает победу в Ирландии 25 Июля 2019, 00:35
Карабах может сыграть с АПОЭЛ, Габала с Фейеноордом, а Нефтчи с израильским клубом 22 Июля 2019, 16:12
Нефтчи добывает выездную победу над Арсеналом 25 Июля 2019, 22:50
Габала стартовала в ЛЕ с поражения от Динамо  25 Июля 2019, 20:55
Тренер Динамо: Инцидент между Азербайджаном и Грузией? Не думаю, что на поле будет что-то, кроме футбола 22 Июля 2019, 13:45

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Карабах28206265-2166
Нефтчи28177452-2658
Сабаил281251134-3741
Габала28991031-3336
Зире28871330-4031
Сумгайыт28851523-4229
Сабах28761520-4127
Кешля28651729-4526

Квалификация ЕВРО-2020. Группа E

КомандаИВНПМО
Венгрия43016-49
Словакия32017-26
Хорватия32015-46
Уэльс31022-33
Азербайджан30033-100

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (89)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3