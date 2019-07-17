Тахир Гезаль: После первого нашего гола игра раскрылась

17 Июля 2019 23:30

Вице-президент азербайджанского «Карабаха» Тахир Гезаль прокомментировал победу в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу над албанским «Партизани» (2:0, первая игра – 0:0), передает azerisport.com.

«Соперник играл в «закрытый» футбол. У них неплохо это получалось. Поздравляю их. После первого нашего гола игра раскрылась, стала интересней. Я получил удовольствие увиденым. Доволен игрой команды. Я вижу сильный «Карабах». Все хорошо сыграли, но Зубир был особенно хорош.

Мы сделали хорошие трансферы, но наша главная задача – выявлять местных молодых футболистов. Но, чем быстрее новички адаптируются, тем лучше будут результаты в этом сезоне», - заявил Гезаль.