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Футбол

Тахир Гезаль: После первого нашего гола игра раскрылась

17 Июля 2019 23:30
Вице-президент азербайджанского «Карабаха» Тахир Гезаль прокомментировал победу в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу над албанским «Партизани» (2:0, первая игра – 0:0), передает azerisport.com.
«Соперник играл в «закрытый» футбол. У них неплохо это получалось. Поздравляю их. После первого нашего гола игра раскрылась, стала интересней. Я получил удовольствие увиденым. Доволен игрой команды. Я вижу сильный «Карабах». Все хорошо сыграли, но Зубир был особенно хорош.
Мы сделали хорошие трансферы, но наша главная задача – выявлять местных молодых футболистов. Но, чем быстрее новички адаптируются, тем лучше будут результаты в этом сезоне», - заявил Гезаль.

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Сабах28761520-4127
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КомандаИВНПМО
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Словакия32017-26
Хорватия32015-46
Уэльс31022-33
Азербайджан30033-100

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