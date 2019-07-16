Футбол
Партизани прибыл в Баку
16 Июля 2019 13:22
Албанский «Партизани» сегодня днем прибыл в Баку на предстоящий ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против азербайджанского «Карабаха» (первая игра – 0:0).
Как передает azerisport.com, «Партизани» отправляется в свой отель, а сегодня вечером наставник клуба проведет пресс-конференцию, после чего у команды состоится заключительная тренировка перед матчем.
Матч «Карабах» – «Партизани» состоится завтра, 17 июля, на стадионе «Далга Арена» в Баку и начнется в 21:00.