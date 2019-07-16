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Партизани прибыл в Баку

16 Июля 2019 13:22
Албанский «Партизани» сегодня днем прибыл в Баку на предстоящий ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против азербайджанского «Карабаха» (первая игра – 0:0).
Как передает azerisport.com, «Партизани» отправляется в свой отель, а сегодня вечером наставник клуба проведет пресс-конференцию, после чего у команды состоится заключительная тренировка перед матчем.
Матч «Карабах» – «Партизани» состоится завтра, 17 июля, на стадионе «Далга Арена» в Баку и начнется в 21:00.

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Нефтчи28177452-2658
Сабаил281251134-3741
Габала28991031-3336
Зире28871330-4031
Сумгайыт28851523-4229
Сабах28761520-4127
Кешля28651729-4526

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КомандаИВНПМО
Венгрия43016-49
Словакия32017-26
Хорватия32015-46
Уэльс31022-33
Азербайджан30033-100

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