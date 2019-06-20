Карабах сыграет на старте ЛЧ на Далга Арене

20 Июня 2019 15:37

Азербайджанский «Карабах» выбрал стадион, на котором проведет домашний матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против албанского «Партизани».

Как передает azerisport.com, в Баку «скакуны» примут соперника на стадионе «Далга Арена». Там же пройдет и домашний матч 2-го раунда, если «Карабах» пройдет дальше.

Причина такого решения в том, что 21-27 июля в Баку состоится Европейский юношеский олимпийский фестиваль, несколько соревнований которого пройдут на стадионе «Тофик Бахрамов». (сайт клуба)

Напомним, что матчи 1-го раунда пройдут 9-10 и 16-17 июля.