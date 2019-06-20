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Карабах сыграет на старте ЛЧ на Далга Арене

20 Июня 2019 15:37
Азербайджанский «Карабах» выбрал стадион, на котором проведет домашний матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против албанского «Партизани».
Как передает azerisport.com, в Баку «скакуны» примут соперника на стадионе «Далга Арена». Там же пройдет и домашний матч 2-го раунда, если «Карабах» пройдет дальше.
Причина такого решения в том, что 21-27 июля в Баку состоится Европейский юношеский олимпийский фестиваль, несколько соревнований которого пройдут на стадионе «Тофик Бахрамов». (сайт клуба)
Напомним, что матчи 1-го раунда пройдут 9-10 и 16-17 июля.

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Габала28991031-3336
Зире28871330-4031
Сумгайыт28851523-4229
Сабах28761520-4127
Кешля28651729-4526

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КомандаИВНПМО
Венгрия43016-49
Словакия32017-26
Хорватия32015-46
Уэльс31022-33
Азербайджан30033-100

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