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Абышов собирается покинуть Нефтчи

7 Июня 2019 13:07
Капитан азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи» Руслан Абышов, скорее всего, покинет команду уже этим летом.
Как сообщили azerisport.com, 31-летний защитник имеет хорошее предложение с более выгодными финансовыми условиями. Но причина его ухода не связана с финансовыми вопросами. Дело в том, что футболист, получивший в начале прошлого сезона серьезную травму, перестал попадать в основной состав «Нефтчи» после восстановления.
Перед принятием этого решения Абышов собирается поговорить с главным тренером Роберто Бордином о своих перспективах в команде. Если итальянец будет не против с ним расстаться, то защитник постарается договориться с клубом о расторжении контракта, который действует до лета 2020 года.

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