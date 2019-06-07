Абышов собирается покинуть Нефтчи

7 Июня 2019 13:07

Капитан азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи» Руслан Абышов, скорее всего, покинет команду уже этим летом.

Как сообщили azerisport.com, 31-летний защитник имеет хорошее предложение с более выгодными финансовыми условиями. Но причина его ухода не связана с финансовыми вопросами. Дело в том, что футболист, получивший в начале прошлого сезона серьезную травму, перестал попадать в основной состав «Нефтчи» после восстановления.

Перед принятием этого решения Абышов собирается поговорить с главным тренером Роберто Бордином о своих перспективах в команде. Если итальянец будет не против с ним расстаться, то защитник постарается договориться с клубом о расторжении контракта, который действует до лета 2020 года.