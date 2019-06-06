Карабах намерен сохранить Гусейнова в составе

6 Июня 2019 00:01

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» намерен сохранить в своих рядах защитника Аббаса Гусейнова.

Как передает azerisport.com, агдамцы планирует подписать с ним новый контракт. Несмотря на то, что Гусейнов редко получал возможность сыграть в прошедшем сезоне, главный тренер «скакунов» Гурбан Гурбанов хочет сохранить его в составе.

Ожидается, что новый контракт между сторонами будет подписан в ходе сборов «Карабаха» в Австрии.