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Карабах намерен сохранить Гусейнова в составе

6 Июня 2019 00:01
Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» намерен сохранить в своих рядах защитника Аббаса Гусейнова.
Как передает azerisport.com, агдамцы планирует подписать с ним новый контракт. Несмотря на то, что Гусейнов редко получал возможность сыграть в прошедшем сезоне, главный тренер «скакунов» Гурбан Гурбанов хочет сохранить его в составе.
Ожидается, что новый контракт между сторонами будет подписан в ходе сборов «Карабаха» в Австрии.

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