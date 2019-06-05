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Матч Лихтенштейн – Азербайджан доверили североирландцам

5 Июня 2019 11:24
Стали известный арбитры матча стартового тура группы 2 отборочного этапа ЕРВО-2021 по футболу между молодежными сборными Лихтенштейна и Азербайджана.
Как передает azerisport.com, главным судьей назначен Тим Маршалл, которому будут помогать лайнсмены Пол Робинсон и Стивен Дональдсон, а также четвертый рефери Шейн Эндрюс. Бригада арбитров представляет Северную Ирландию.
Напомним, что матч Лихтенштейн – Азербайджан состоится завтра, 6 июня, на стадионе «Шпортпарк Эшен-Маурен» в Эшене и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

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