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LIVE: Челси и Арсенал начали бакинский финал ЛЕ

29 Мая 2019 23:01
В столице Азербайджана проходит финал Лиги Европы по футболу сезона 2018/19.
Как сообщает azerisport.com, на Олимпийском стадионе Баку сошли два английских гранда – «Челси» и «Арсенал».
ЧЕЛСИ (Англия) – АРСЕНАЛ (Англия) - 0:0 (Идет первый тайм)
Баку, Олимпийский стадион. Главный арбитр – Джанлука Рокки (Италия).
Челси: Кепа Аррисабалага, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Эден Азар, Педро, Матео Ковачич, Оливье Жиру, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта (к), Давид Луис, Эмерсон Палмери.
Арсенал: Петр Чех, Сократис Папастатопулос, Лоран Косьельни (к), Александр Ляказетт, Месут Озил, Лукас Торрейра, Пьер-Эмерик Обамеянг, Энзли Мэйтленд-Найлс, Начо Монреаль, Сеад Колашинац, Гранит Джака.

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