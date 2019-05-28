301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Футбол

Эден Азар: Если в Баку мы хорошо подойдем к матчу, то можем сделать что-то хорошее

28 Мая 2019 11:09
Вингер английского «Челси» Эден Азар поделился мнением касательно предстоящего финала Лиги Европы против «Арсенала», который состоится 29 мая на Олимпийском стадионе Баку, передает azerisport.com.
«Если мы выиграем Лигу Европы, то этот сезон можно будет назвать хорошим. Да, не идеальным, потому что хотелось получше конкурировать в премьер-лиге и Кубке Англии, но то за последние пару месяцев мы прибавили в своей игре. У нас были плохие новости по поводу травмированных, но мы сильны психически. Если в Баку мы хорошо подойдем к матчу, то можем сделать что-то хорошее.
Это европейское соревнование, поэтому для меня, клуба, тренера и болельщиков это важно. Когда вы играете в финале, то не имеет значения, это финал Лиги чемпионов, Лиги Европы или Кубка Лиги. Вы просто хотите выиграть, вы просто хотите вернуть трофей домой и отпраздновать это», - заявил Азар сайту клуба.

Просмотрено: 370

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.0

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Челси прибыл на бакинский финал ЛЕ

Челси прибыл на бакинский финал ЛЕ

Очередной день с Фестивала фанатов

Очередной день с Фестивала фанатов

Неудачный дебют Капрары со сборной Азербайджана

Неудачный дебют Капрары со сборной Азербайджана

все фото

Фотосессия

Марина Танкацкая. Часть II Марина Танкацкая. Часть II
за 4 дня

Самое читаемое

Парагваец намерен остаться в Сабахе 25 Мая 2019, 13:15
Азербайджанские фанаты Арсенала – о решении Мхитаряна 24 Мая 2019, 20:00
Английский клуб подписал форварда сборной Азербайджана 25 Мая 2019, 19:14
Азад РАГИМОВ: Что мы еще должны были сделать для Мхитаряна? Послать для него личный самолет с двумя F-16? 25 Мая 2019, 11:09
Духик Джаназян: На месте Мхитаряна я бы приехала поддержать Арсенал в Баку 24 Мая 2019, 16:34
Арсенал прибыл на бакинский финал ЛЕ 25 Мая 2019, 23:37
Арсен Венгер – о предстоящем финале ЛЕ в Баку и неприезде Мхитаряна 24 Мая 2019, 12:05
Азербайджан уступил Беларуси на тай-бреке на старте Золотой Евролиги 26 Мая 2019, 20:12
Рамиль ШЕЙДАЕВ: Может, Мхитарян просто не хочет играть 24 Мая 2019, 16:10
Фергюсон – об игроке сборной Азербайджана: С ним мне хочется работать 26 Мая 2019, 00:12

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Карабах28206265-2166
Нефтчи28177452-2658
Сабаил281251134-3741
Габала28991031-3336
Зире28871330-4031
Сумгайыт28851523-4229
Сабах28761520-4127
Кешля28651729-4526

Квалификация ЕВРО-2020. Группа E

КомандаИВНПМО
Уэльс11001-03
Словакия21012-13
Венгрия21012-33
Хорватия21013-33
Азербайджан10011-20

Лига Европы. Группа E

КомандаИВНПМО
Арсенал651012-216
Спортинг641113-313
Ворскла61054-133
Карабах61052-133

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (88)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image