Эден Азар: Если в Баку мы хорошо подойдем к матчу, то можем сделать что-то хорошее

28 Мая 2019 11:09

Вингер английского «Челси» Эден Азар поделился мнением касательно предстоящего финала Лиги Европы против «Арсенала», который состоится 29 мая на Олимпийском стадионе Баку, передает azerisport.com.

«Если мы выиграем Лигу Европы, то этот сезон можно будет назвать хорошим. Да, не идеальным, потому что хотелось получше конкурировать в премьер-лиге и Кубке Англии, но то за последние пару месяцев мы прибавили в своей игре. У нас были плохие новости по поводу травмированных, но мы сильны психически. Если в Баку мы хорошо подойдем к матчу, то можем сделать что-то хорошее.

Это европейское соревнование, поэтому для меня, клуба, тренера и болельщиков это важно. Когда вы играете в финале, то не имеет значения, это финал Лиги чемпионов, Лиги Европы или Кубка Лиги. Вы просто хотите выиграть, вы просто хотите вернуть трофей домой и отпраздновать это», - заявил Азар сайту клуба.