Нефтчи проведет три матча в Турции

13 Мая 2019 19:40

Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» обнародовал свои планы на подготовку к следующему сезону.

Как сообщает azerisport.com, «нефтяники» откроют новый сезон 10 июня, когда проведут в Баку пятидневной сбор. В рамках сбора будет проведен тест на «физику».

Второй этап подготовки пройдет с 15 июня по 1 июля в Турции, где «Нефтчи» планирует провести три товарищеских матча. Даты игр – 20, 25 и 30 июня. Соперники будут определены позже. (сайт клуба)