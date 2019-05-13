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Нефтчи проведет три матча в Турции

13 Мая 2019 19:40
Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» обнародовал свои планы на подготовку к следующему сезону.
Как сообщает azerisport.com, «нефтяники» откроют новый сезон 10 июня, когда проведут в Баку пятидневной сбор. В рамках сбора будет проведен тест на «физику».
Второй этап подготовки пройдет с 15 июня по 1 июля в Турции, где «Нефтчи» планирует провести три товарищеских матча. Даты игр – 20, 25 и 30 июня. Соперники будут определены позже. (сайт клуба)

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