Представители Арсенала и Челси прибыли в Баку

13 Мая 2019 14:41

Начался рабочий визит официальных лиц английских «Арсенала» и «Челси», а также представителей УЕФА в Баку, где 29 мая эти команды встретятся в финале Лиги Европы по футболу.

Как передает azerisport.com, в рамках программы визита, который продлится до 15 мая, около 20 представителей этих клубов ознакомятся с безопасностью Олимпийского стадиона Баку, где и пройдет финальный матч, подготовкой в зоне для болельщиков, отелями, где будут размещены команды, а также будет проведен обмен мнениями относительно организации финала. (АФФА)