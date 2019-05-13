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Представители Арсенала и Челси прибыли в Баку

13 Мая 2019 14:41
Начался рабочий визит официальных лиц английских «Арсенала» и «Челси», а также представителей УЕФА в Баку, где 29 мая эти команды встретятся в финале Лиги Европы по футболу.
Как передает azerisport.com, в рамках программы визита, который продлится до 15 мая, около 20 представителей этих клубов ознакомятся с безопасностью Олимпийского стадиона Баку, где и пройдет финальный матч, подготовкой в зоне для болельщиков, отелями, где будут размещены команды, а также будет проведен обмен мнениями относительно организации финала. (АФФА)

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