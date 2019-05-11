Голкипер Челси: В Баку нас ждет тяжелое лондонское дерби

11 Мая 2019 12:36

Вратарь английского «Челси» Кепа Аррисабалага, говоря о победе в ответной встрече полуфинала Лиги Европы по футболу над немецким «Айнтрахтом» (1:1, по пенальти – 4:3, первая игра – 1:1), коснулся предстоящей встречи в финале турнира с «Арсеналом» в столице Азербайджана, передает azerisport.com.

«Пенальти — лотерея. Мы победили, действовали против сильного соперника, поэтому очень рады. Изучаем удары бьющих пенальти перед каждой игрой, поэтому сегодня нам повезло. Думаю, у нас был хороший сезон. Впереди нас ждет тяжелое лондонское дерби в Баку с «Арсеналом», - заявил Аррисабалага. (RT)