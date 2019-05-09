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Габала сыграет с Бенфикой и Монако

9 Мая 2019 00:00
9-13 мая во Франции пройдет международный турнир по футболу среди юношеских команд (U-17).
Как сообщает azerisport.com, Азербайджан будет представлять юношеская команда «Габалы», которая волею жребия попала в группу А. Соперниками «радаров» будут «Бенфика» (Португалия), «Монако» и «Анже» (оба – Франция).
В турнире примут участие 16 клубов, которые разбиты по четырем группам. В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а остальные поведут борьбу за 9-16-ые места. (сайт клуба)

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КомандаИВНПМО
Карабах27196262-1963
Нефтчи27177350-2358
Сабаил271251033-3341
Габала2799931-3236
Зире27771327-4028
Сабах27761420-3827
Сумгайыт27751522-4226
Кешля27551725-4420

Квалификация ЕВРО-2020. Группа E

КомандаИВНПМО
Уэльс11001-03
Словакия21012-13
Венгрия21012-33
Хорватия21013-33
Азербайджан10011-20

Лига Европы. Группа E

КомандаИВНПМО
Арсенал651012-216
Спортинг641113-313
Ворскла61054-133
Карабах61052-133

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