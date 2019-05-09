Габала сыграет с Бенфикой и Монако

9 Мая 2019 00:00

9-13 мая во Франции пройдет международный турнир по футболу среди юношеских команд (U-17).

Как сообщает azerisport.com, Азербайджан будет представлять юношеская команда «Габалы», которая волею жребия попала в группу А. Соперниками «радаров» будут «Бенфика» (Португалия), «Монако» и «Анже» (оба – Франция).

В турнире примут участие 16 клубов, которые разбиты по четырем группам. В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а остальные поведут борьбу за 9-16-ые места. (сайт клуба)