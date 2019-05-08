Сабах – самая большая сенсация в Хорватии

8 Мая 2019 15:07

Организаторы турнира «Dalmatinko Cup» в Хорватии отметили детскую команду (U-12) азербайджанского футбольного клуба «Сабах».

Как передает azerisport.com, на официальной странице «Dalmatinko Cup» в Facebook, они подчеркнули, что эта команда стала первым представителем Азербайджана на турнире, особо выделив победу в своей группе, где они обыграли местный «Хайдук», а также завершение турнира без поражений («Сабах» уступил в 1/4 финала в серии пенальти). Организаторы назвали выступление «Сабаха» самой большой сенсацией турнира.

Также были отмечены настоящий спортивный дух бакинской команды и образцовое поведение футболистов и тренерского штаба. Они добавили, как горды тем, что в их турнире выступает подобная команда.