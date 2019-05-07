Гурбанов сыграл против Карабаха с трещиной в руке

7 Мая 2019 00:01

Нападающий бакинского «Сабаила» Руслан Гурбанов сыграл во вчерашнем матче 27-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу против агдамского «Карабаха» (0:4) с поврежденной рукой.

Как передает azerisport.com, об этом сообщил сам футболист на своей странице в Facebook.

«Вчера перед игрой с «Карабахом» я нечаянно упал в раздевалке за 5 минут до начала матча. Так и отыграл все 90 минут с поломанной рукой. И, как оказалось, я был прав – у меня трещина, и сегодня наложили гипс», - рассказал Гурбанов.