301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Футбол

Сабах получил кубок чемпиона

3 Мая 2019 18:28
Состоялась церемония награждения победителя и героев юношеской Лиги U-17 Азербайджана по футболу.
Как передает azerisport.com, чемпионом турнира стал команда «Сабах». «Нефтчи» и «Габала» заняли второе и третье места, соответственно.
Лучшим игроком турнира стал Вусла Гамбаров («Сабах»), лучшим вратарем – Гурбан Магеррамов («Карабах»), лучшим бомбардиром – Эмиль Гулузаде («Нефтчи», 19 голов). Награды вручили судья всесоюзной категории Рустам Рагимов и глава отдела организации соревнования по детским и юношеским лигам Юсиф Велиев. (АФФА)

Просмотрено: 229

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.0

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Сумгайыт – празднует, Зире – сокрушается

Сумгайыт – празднует, Зире – сокрушается

Как Карабах прощался с Кубком

Как Карабах прощался с Кубком

Важные моменты Гран-при Азербайджана

Важные моменты Гран-при Азербайджана

все фото

Фотосессия

Элен и Лейла. Часть I Элен и Лейла. Часть I
за 4 дня

Самое читаемое

Бывший защитник Кешли возглавил сборную 01 Мая 2019, 16:42
Азербайджан заявил на ЧМ 10 таэквондистов 02 Мая 2019, 00:12
Голевая феерия выводит Сумгайыт в финал Кубка, Габала выбила Карабах  01 Мая 2019, 21:55
Карабах – фаворит матча против Габалы 01 Мая 2019, 00:08
ЦСКА заинтересовался полузащитником Карабаха 02 Мая 2019, 12:41
Рамиль ШЕЙДАЕВ: Хочу, чтобы мой брат играл в сборной Азербайджана 01 Мая 2019, 11:12
Азербайджан, скорее всего, остался без золотого матча. Почему? 30 Апреля 2019, 00:13
КС намерены оставить Шейдаева 30 Апреля 2019, 10:34
Гаджиев выиграл у Алборова, еще двое вышли в финал Мемориала Али Алиева 02 Мая 2019, 22:00
Исландский клуб подписал вратаря сборной Азербайджана 01 Мая 2019, 14:04

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Карабах26186258-1960
Нефтчи26167347-2255
Сабаил26125933-2941
Габала2699830-2936
Сабах26761320-3727
Зире26671324-3925
Сумгайыт26651521-4223
Кешля26551624-4120

Квалификация ЕВРО-2020. Группа E

КомандаИВНПМО
Уэльс11001-03
Словакия21012-13
Венгрия21012-33
Хорватия21013-33
Азербайджан10011-20

Лига Европы. Группа E

КомандаИВНПМО
Арсенал651012-216
Спортинг641113-313
Ворскла61054-133
Карабах61052-133

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (88)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image