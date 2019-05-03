Сабах получил кубок чемпиона

3 Мая 2019 18:28

Состоялась церемония награждения победителя и героев юношеской Лиги U-17 Азербайджана по футболу.

Как передает azerisport.com, чемпионом турнира стал команда «Сабах». «Нефтчи» и «Габала» заняли второе и третье места, соответственно.

Лучшим игроком турнира стал Вусла Гамбаров («Сабах»), лучшим вратарем – Гурбан Магеррамов («Карабах»), лучшим бомбардиром – Эмиль Гулузаде («Нефтчи», 19 голов). Награды вручили судья всесоюзной категории Рустам Рагимов и глава отдела организации соревнования по детским и юношеским лигам Юсиф Велиев. (АФФА)