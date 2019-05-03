Иранский форвард вошел в историю Сумгайыта

3 Мая 2019 11:21

Форвард «Сумгайыта» Пейман Бабаи после хет-трика в ответном матче полуфинала Кубка Азербайджана по футболу в ворота бакинского «Зире» вошел в историю своего клуба.

Как передает azerisport.com, иранский нападающий стал первым игроком клуба, созданного в 2010-м году, кто забил за один официальный матч три гола.

Помимо этого, хет-трик 25-летнего футболиста стал первым в нынешнем сезоне Кубка. В последний раз три мяча за одну игру забивал хорватский хавбек Филип Озобич в составе «Габалы» в ворота «Мил-Мугани» (8:0) 518 дней назад, 29 ноября 2017 года. (ПФЛ)