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Иранский форвард вошел в историю Сумгайыта

3 Мая 2019 11:21
Форвард «Сумгайыта» Пейман Бабаи после хет-трика в ответном матче полуфинала Кубка Азербайджана по футболу в ворота бакинского «Зире» вошел в историю своего клуба.
Как передает azerisport.com, иранский нападающий стал первым игроком клуба, созданного в 2010-м году, кто забил за один официальный матч три гола.
Помимо этого, хет-трик 25-летнего футболиста стал первым в нынешнем сезоне Кубка. В последний раз три мяча за одну игру забивал хорватский хавбек Филип Озобич в составе «Габалы» в ворота «Мил-Мугани» (8:0) 518 дней назад, 29 ноября 2017 года. (ПФЛ)

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