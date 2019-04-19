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Бывший форвард Краснодара и Динамо может перейти в азербайджанский клуб

19 Апреля 2019 16:14
Форвард шведского футбольного клуба «Хелсингборг» Вандерсон ду Карму может продолжить карьеру в Азербайджане.
Как сообщил azerisport.com источник, бразилец попал в сферу интересов двух амбициозных клубов премьер-лиги. Имена клубов пока не разглашаются. Несмотря на действующий контракт с нынешним клубом до 2021 года 33-летний форвард заинтересован в том, чтобы перебраться в нашу страну.
За свою карьеру Вандерсон поиграл в таких клубах, как «Форталеза» (Бразилия), ГАИС (Швеция), «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия), «Краснодар» (Россия), «Динамо» (Москва, Россия) и «Аланьяспор» (Турция).

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